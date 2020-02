Nous approchons de la 21e édition du Festival ibéro-américain de la culture musicale: Vive Latino 2020. Cette année, et comme d’habitude, nous aurons des artistes de luxe grattant leurs guitares et leurs voix pour nous faire vibrer aux meilleurs rythmes latins et international Quelques-unes des surprises les plus agréables: Guns N ‘Roses, 31 Minutes, The Rasmus et Los Tucanes de Tijuana. Tous jouent une scène Vive Latino pour la première fois de l’histoire.

Soyons honnêtes, quand ils ont lancé l’affiche Vive, beaucoup de plaintes portaient sur des banalités telles que: “Zoé chole encore” ou “ils sont toujours les mêmes”. Mais ce n’est pas la réalité. Ces gens n’ont pas bien fait leurs recherches. Dans cette édition de Vive Latino, 49 groupes ou artistes différents se produiront pour la première fois au festival. Et chacune et chacune d’entre elles sont des propositions uniques et différentes qui peuvent combler les oreilles de n’importe qui.

De ces 52 bandes, 39 sont latino-américaines et 10 proviennent de différentes régions du monde. C’est pourquoi, compte tenu de la diversité et de la nouveauté des groupes du cartel, Nous allons quitter la liste pour qu’ils sachent à qui s’adresser pour la première fois et passer à «l’habituel».

Des artistes qui monteront sur la scène de Vive Latino pour la première fois

Commençons par les 41 groupes latins qui sera présenté pour la première fois dans une scène Vive Latino. Ici, vous trouverez sûrement quelque chose à voir et à apprécier une centaine. Pop, rock, reggae, ska, salsa, cumbia, groupe, batailles de rap et bien plus encore:

31 minutes Le chef de télévision bien-aimé et fiable Tulio Triviño partira pour nous rappeler les meilleurs moments de notre vie. Ces marionnettes de télévision éloquentes sont montées sur scène avec des spectacles aussi créatifs qu’adorables, qu’ils apporteront à Live avec beaucoup de plaisir. Avec Juan Carlos Bodoque, ils nous feront tous revenir à une époque où nous ne nous inquiétions de rien.

Victoria Malawi

Zero kill

Tu me le fais remarquer

Valse

L’avertissement

Rubytates

Sauveur et licorne

Elle veut se venger

Le pouvoir du quartier

Silvana Estrada

Carlos Vives- Depuis 1986, Carlos Vives s’est révélé être un musicien qui transcende les frontières. Là, au cours de sa carrière, il a vendu plus de 20 millions d’albums et remporté 12 Latin Grammys et 2 Grammy. Votre présentation sera certainement la meilleure de tout le festival.

Skott

Mexfutura

Pas de mauvais numéros

Je déteste Botero

Pillanes

Hamac Caziim

La sorcière de Texcoco

Le Double A

Sho-Hai

La garfield

Fleur amère Pour partager un peu de son katartik-pop, Flor Amargo va inonder Vive Latino pour la première fois de ses croisements entre différents genres de musique populaire et de sa voix polie et puissante.

Leiva

Gustavo Santolalla

Éléphants

Fangoria

Foire de la fresque

Gera Mx

Duki

Ed Maverick

Mesdames gratuites

Charles Ans

Bratty

Toucans de Tijuana- Les légendes de la musique mexicaine et avec une carrière impeccable remontant à 1987, l’année de sa fondation à Tijuana, Baja California, Los Tucanes de Tijuana ont été nominés 12 fois aux Grammy Awards et se sont vendus à plus de 15 millions d’exemplaires en le monde. Il est maintenant temps pour la première fois de monter sur une scène de Vive Latino et de partager tous ses rythmes contagieux.

Axel Catalan

Toutes les sorcières

Dites l’océan

Amber Lucid

Batailles de champions: Ici, nous verrons les meilleurs freestylers de rap affronter dans des batailles de haut niveau!

Ici, nous présentons le 11 groupes internationaux incroyables Ils compléteront une affiche pleine de diversité et de talent:

Guns N ’Roses- Le mythique groupe de hard rock formé par Axl Rose, Slash, Duff McKagan et Dizzy Reed fera vibrer le Sun Forum et des dizaines de milliers de personnes en quittant la scène. Sa musique est et restera toujours légendaire pour tous les amateurs de rock. Son nom sur l’affiche était probablement la meilleure surprise de toutes et pour lequel beaucoup ont déjà un billet en main.

Les cardigans

Portugal, L’Homme

Chance laiteuse

Le Rasmus- Pour rappeler à votre adolescent qu’il pensait qu’il était un rockeur! Le Rasmus arrive directement de Finlande pour faire le tour de sa carrière sur les scènes Vive Latino. Ses promenades musicales remontent à 1994 et son travail n’a pratiquement pas connu de pause. Avec plus de 4 millions d’exemplaires vendus dans le monde, The Rasmus donnera une présentation qui en vaudra la peine.

The Phantom Four

Jupiter et Okwess

Mogwai- Pour présenter son dernier album KIN et baisser les révolutions au panchangota, la présentation de Mogwai sera en charge de nous emmener dans un voyage post-rock profond plein d’émotions et de psychédélie. En plus des rolas de KIN, qui seront entendus pour la première fois au Mexique, ils nous feront visiter leurs tubes préférés sous le nom de «Kids Will Be Skeletons».

Kyary Pamyu Pamyu

Pumas noirs