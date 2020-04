Des cendres au nouveau clip de Panic

Lancaster, Pennsylvanie rockers DES CENDRES AU NOUVEAU ont sorti le clip officiel de leur nouveau single, “Panique”, de leur prochain album du même nom.

le “Panique” le clip a été réalisé juste au moment où le nouveau coronavirus prenait possession des États-Unis. Le tournage a été effectué à Rochester, New York, dans les derniers jours avant la mise en quarantaine. “C’était une course contre la montre pour tout arranger”, a expliqué le chanteur / rappeur Matt Brandyberry. “Notre directeur a fini par perdre des employés parce qu’ils ne voulaient pas se mettre en danger, ce qui est compréhensible. Ils ont dû recruter des membres d’équipage pour se mettre ensemble et nous avons dû voyager pour obtenir un hôtel qui était prêt à nous laisser rester là et nous avons dû trouver des endroits ouverts pour manger. Dans l’ensemble, c’était un scénario difficile. C’était presque comme un «Livre d’Eli» situation post-apocalyptique où c’était comme se débrouiller. “

L’histoire de DES CENDRES AU NOUVEAU est vraiment celle de poursuivre un rêve indépendamment des obstacles qui peuvent survenir.

Le premier album du groupe, “Jour un”, a valu au groupe un Top 10 à la radio Active Rock avec le single “À travers tout cela”. Ils ont amélioré ce nombre sur le prochain album, “L’avenir”, avec une piste n ° 2, “Fou”.

DES CENDRES AU NOUVEAU consiste en Brandyberry, guitariste Lance Dowdle, chanteur Affaire Dannyet batteur Mat Madiro (ex-TRIVIUM).



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).