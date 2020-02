Des couvertures sombres aux grands succès du trash metal: une histoire de Metallica

Chaque grand groupe devait commencer quelque part, non? Par exemple, Pink Floyd a commencé à jouer lors de réunions de connaissances et a répété au sous-sol un petit salon de thé au Royaume-Uni. La première tournée des Rolling Stones a eu lieu dans plusieurs bars de Londres. Metallica, d’autre part, a commencé à jouer des reprises sombres de groupes européens inconnus dans un petit bar de Los Angeles. Quelque chose qui leur donnerait éventuellement la possibilité d’enregistrer leur premier disque.

Dans une nouvelle interview pour Howard Stern, le groupe de trash metal a rappelé les débuts très lointains de leur histoire de groupe. Stern leur a posé des questions sur les couvertures sombres qu’ils ont faites avant d’avoir de gros succès. Face à ce saut dans le passé, le batteur Lars Ulrich a répondu: «Nous n’avons dit à personne que ce n’étaient pas nos chansons. Nous les touchons simplement. » Pour continuer avec l’anecdote, Ulrich a terminé: «Notre première année à Los Ángenes, en 81/82, nous jouions des chansons de groupes européens sombres que personne ne connaissait. Et nous n’avons jamais dit que ces chansons n’étaient pas les nôtres. Nous venons de les jouer ».

En leur apprenant une chanson qu’ils aimaient jouer à leurs débuts, Howard Stern leur a donné un petit test «Last Caress» des Misfits pour leur demander si la principale raison de couvrir était la méfiance envers leur propre matériel. Sans aucune hésitation, James Hetfield a répondu: «Oui. C’est juste pour ça. ” Après l’histoire, Hetfield a parlé: «Eh bien, comme tout le monde est influencé par les choses et forme votre son, forme ce que vous aimez et nous rendions hommage à cela. Puis aussi avec «Garage Days», mais dans les premières années, comme Lars l’a dit, personne ne savait qu’il s’agissait de reprises et nous les aimions. »

Pour terminer l’histoire, Hetfield a déclaré: “Jusqu’au jour où nous avons enregistré notre démo lorsque nous avons rencontré notre” producteur “. Nous sommes allés faire une démo et nous avons commencé: “Nous ne pouvons pas jouer cette chanson, ni celle-ci, ni celle-ci”. “Que veulent-ils dire?” Et puis nous avons eu cette longue chanson et nous avons demandé: “Qu’est-il arrivé aux courtes chansons?” “Eh bien, c’étaient des reprises”, révélant la vérité de la musique qu’ils jouaient.

Dans des nouvelles plus récentes, James a déclaré que pour l’instant, l’avenir du groupe était incertain. Je ne sais pas ce que Metallica détiendra après 2020. “Nous allons nous asseoir et découvrir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Ce qui vient, nous ne le savons pas. Et d’une manière ou d’une autre, nous prospérons grâce à la peur de l’inconnu, un peu, et à avoir assez peur pour nous sentir en vie », a commenté Hetfield. Regardez l’interview complète ici: