Des dizaines de concerts de K-pop sont annulés en Asie par le coronavirus

L’épidémie de coronavirus se développe à un rythme où les excellents mèmes de l’humour simple ravagent pour devenir l’humeur acide. Depuis le début de l’épidémie dans la ville de Wuhan, en Chine, Il y a 17 391 cas confirmés (ce chiffre est estimé être beaucoup plus élevé) dans 24 pays différents et 362 personnes ont perdu la vie. Cette épidémie, bien répertoriée comme urgence internationale, a également affecté l’industrie du divertissement. La semaine dernière, il a vu des dizaines de concerts et de spectacles de K-pop dans toute l’Asie annulés pour des raisons de sécurité.

Les concerts qui ont été affectés par la crainte que des personnes ne soient infectées par le virus se déroulent principalement en Chine, en Corée du Sud, à Singapour, à Hong Kong et à Macao. Les artistes les plus touchés sont les groupes de K-pop émergents et consolidés et quelques autres artistes internationaux avec des tournées programmées du plus grand continent du monde.

Des artistes K-pop populaires comme Taeyeon, WINNER et NCT Dream ont annulé des spectacles à Singapour et à Macao, selon leur agence et organisateur de concerts. Bandeau K-pop GOT7 a reporté les concerts à Bangkok et à Singapour et une exposition de fans de GFriend se déroule sans public en raison de la peur du virus.

Le vétéran du Cantopop Andy Lau a annulé les concerts tant attendus à Hong Konget l’organisateur a déclaré qu’il était important de protéger la santé et la sécurité du public. Les chanteurs populaires de Hong Kong Leon Lai et Miriam Yeung ont également reporté leurs concerts de février à Macao et Singapour respectivement. La chanteuse taïwanaise Jolin Tsai a reporté son programme en Chine, selon son compte officiel Weibo, une plateforme chinoise de médias sociaux. De nombreuses agences sud-coréennes ont annulé des événements de K-pop dans leur pays et à l’étranger en réponse aux demandes des fans concernant la sécurité des artistes.

L’épidémie de coronavirus a également conduit le Boston Symphony Orchestra à annuler sa tournée asiatique en 2020 avec le célèbre pianiste Yefim Bronfman, qui devait commencer le 6 février. Pour finir le Hong Kong Philharmonic a annulé cinq concerts J’avais prévu. La vérité est que la chose devient très difficile, et bien que l’annulation de concerts ne soit pas importante quand nous voyons les implications de cette épidémie, les fans de musique savent combien cela fait mal quand ils annulent un concert auquel vous mourrez.