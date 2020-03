Des espèces d’insectes nouvellement découvertes portent le nom de Lady Gaga

Un étudiant diplômé de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a nommé une espèce de cicadelle nouvellement découverte d’après Lady Gaga.

Brendan Morris a déclaré qu’il avait été inspiré pour fonder le nom de la cicadelle sur Lady Gaga parce que l’insecte, comme l’artiste, est très unique. Pour être sûr, les cicadelles arborent des cornes, des textures de peau complexes, des schémas de couleurs variables, etc. comme le montrent quelques images (ou même une brève vidéo), le fait d’être accrocheur est un euphémisme en ce qui concerne les cicadelles.

Morris a emprunté et étudié environ 1 000 échantillons de cicadelles du Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh dans le cadre de son projet de recherche complet. Il a finalement été en mesure d’identifier des différences physiques importantes dans l’un des échantillons, qui avaient été trouvés au Nicaragua vers 1990. Après avoir noté et confirmé ces variations d’apparence, Morris et Christopher Dietrich, un entomologiste, ont publié leurs résultats, après avoir jugé la nouvelle espèce Kaikaia gaga.

Morris a ensuite tenté d’extraire l’ADN de l’échantillon, mais l’effort a été infructueux. En conséquence, il a l’intention de se rendre au Nicaragua et de rechercher une cicadelle vivante Kaikaia Gaga, qui, selon lui, l’aidera à répondre à des questions de grande envergure sur l’histoire et les caractéristiques génétiques de l’insecte.

Surtout avec Kaikaia gaga ajouté au mélange, la liste des espèces dérivées de Lady Gaga et des noms de genre est longue.

Gaga fait référence à un genre de 19 fougères, dont deux espèces dédiées à Gaga: Gaga germanotta et Gaga monstraparva. Un mammifère éteint, Gagadon minimonstrum, a également été nommé d’après Lady Gaga, tout comme Aleiodes gaga, un type de guêpe.

Lady Gaga, l’auteure-compositrice-interprète, sortira son sixième album studio, Chromatica, dans moins d’un mois. Le premier single de l’œuvre, «Stupid Love», est sorti le 28 février, et des singles supplémentaires devraient faire leurs débuts dans les prochaines semaines.

De plus, le joueur de 33 ans devrait entreprendre une tournée de six arrêts, The Chromatica Ball, entre juillet et août. Dans le cadre de la série de concerts, Lady Gaga se produira à Saint-Denis, Londres, Boston, Toronto et East Rutherford.

Il semble que la portée limitée de The Chromatica Ball reflète le calendrier chargé de Gaga. La native de New York a été moulée dans un film réalisé par Ridley Scott sur Patrizia Reggiani, qui a été reconnue coupable d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer son mari, Maurizio Gucci. Maurizio était le petit-fils de Guccio Gucci et il dirigeait la marque de mode de luxe homonyme de sa famille.