Des esprits simples se produiront au palais de Blenheim pour Nocturne Live 2020

Simple Minds est le dernier acte aligné pour titrer la série de concerts Nocturne Live cet été. Face aux membres fondateurs Jim Kerr (chant) et Charlie Burchill (guitare), le groupe fête actuellement 40 ans dans la musique et jouera un grand succès au Blenheim Palace le vendredi 19 juin, avec une sélection de leurs chansons les plus connues, notamment «Don’t You (Forget About Me)», «Alive And Kicking» et «Sanctify Yourself».

Le soutien proviendra du groupe de pop-rock écossais Deacon Blue, qui a connu un succès généralisé tout au long des années 80 et 90 en vendant plus de 7 millions d’albums et en enregistrant quatorze singles du Top 40 britannique et deux albums numéro un au Royaume-Uni. Ils interpréteront un ensemble couvrant toute leur carrière, comprenant la musique de leur nouvel album studio City Of Love, qui sortira bientôt.

Jim Kerr de Simple Minds: «Vous entendrez tous les classiques et toutes les grandes chansons de Nocturne Live. Et pour le noyau dur, nous allons jouer des chansons que nous n’avons pas jouées depuis un moment. Les esprits simples sont différents maintenant. Nous ne sommes pas un groupe de rock boursier, mais nous n’avons pas changé notre line-up pour être cool. Nous l’avons fait parce que c’est formidable d’avoir autant de joueurs incroyables à bord. Je suis reconnaissant pour la carrière que nous avons eue, mais je suis assez fou pour penser que nous pouvons encore atteindre de nouveaux niveaux. C’est ce que nous faisons – écrire, enregistrer et jouer en direct. »

Simple Minds et Deacon Blue se produiront au palais de Blenheim dans le cadre de la série de concerts Nocturne Live de cette année, le vendredi 19 juin. Ils rejoignent Lionel Richie, qui fait la une des journaux le samedi 20 juin, et David Gray, qui célèbre le 20e anniversaire de son album phare White Ladder le jeudi 18 juin avec le soutien de 12 millions de Lighthouse Family et Nerina Pallot. Visitez le Nocturne Live site officiel pour les billets et plus d’informations.

Nocturne Live 2020:

Jeudi 18 juin:

David Gray – 20e anniversaire de l’échelle blanche

Famille de phares

Nerina Pallot

Vendredi 19 juin:

Esprits simples

Bleu diacre

Samedi 20 juin: * COMPLET *

Lionel Richie

Dimanche 23 juin:

TBA.

