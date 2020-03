Des étudiants de la «School Of Rock» se produiront lors du premier «Knotfest At Sea» de Slipknot

Ecole du rock, leader de l’éducation musicale basée sur la performance, s’associe au pionnier du festival en mer Sixthman et magazine légendaire Batteur moderne, pour offrir aux étudiants l’opportunité exclusive de se produire lors de la première Knotfest en mer, Du 10 au 14 août, organisée par le Grammy– groupe de métal multi-platine majoritaire NŒUD COULANT ainsi que apparaître comme une fonctionnalité dans Batteur moderne magazine, le magazine de batterie n ° 1 depuis plus de 43 ans.

Ecole du rock les élèves se produiront plusieurs fois au cours du voyage de quatre jours en Méditerranée sur le Norwegian Jade, naviguant de Barcelone, en Espagne à Naples, en Italie, en plus de participer à d’autres activités expérientielles de fan-band. D’autres artistes sur la programmation incluent ANTHRAX, MONSTRE, DIABLE CONDUCTEUR, SEVENDUST et plus. Batteur moderne offrira des prix aux étudiants ainsi que des fonctionnalités exclusives en ligne et sur papier, une opportunité qui n’est autrement accessible qu’aux batteurs de renommée mondiale apparaissant dans le magazine.

“En tant que leader de l’éducation musicale au monde, Ecole du rock cherche toujours à offrir les expériences les plus ambitieuses aux étudiants. Nous avons donné à nos étudiants la possibilité de jouer sur certaines des plus grandes scènes – sur terre et maintenant en mer “, a déclaré Rob Price, PDG de Ecole du rock. “Ce partenariat avec Sixthman et Batteur moderne alimente notre mission d’enrichir la vie grâce à la musique. “

Depuis 2001, Sixthman a préparé le terrain pour des moments qui font la vie rock, servant à plus de 300 000 invités des vacances inoubliables sur le sable et en mer avec leurs groupes et marques préférés. Ces événements organisés et intimes apportent des performances ininterrompues, des collaborations d’artistes et des expériences vraiment immersives avec certains des artistes les plus emblématiques du monde. SixthmanLes festivals ont une histoire de 20 ans pour célébrer la communauté et changer les attentes de ce que peuvent être les vacances.

“Cette collaboration avec Ecole du rock soutient notre mission d’abattre les murs entre les fans et les groupes en créant des expériences de vacances immersives inspirées de la communauté. Nous sommes tellement impressionnés par le niveau de talent, de passion et d’engagement que nous avons vu Ecole du rock étudiants ne pourraient être plus honorés de leur offrir une nouvelle opportunité unique de libérer leur créativité et de développer leurs talents musicaux “, a déclaré Anthony Diaz, PDG de Sixthman.

Batteur moderne est la référence en matière d’éducation et d’information sur la musique et la batterie en proposant non seulement une publication mensuelle destinée à des millions de batteurs en ligne et sur papier, mais une division de livres qui représente près de la moitié des ventes de livres de batterie chaque année.

“L’occasion de continuer à collaborer avec Sixthman, offrant à leurs clients des expériences incroyables, uniques dans leur vie, désormais associées à Ecole du rock est un véritable signe du pouvoir de la collaboration, de la façon dont nous pouvons collectivement inspirer, éduquer et faire évoluer le système d’éducation musicale pour les musiciens en herbe “, a déclaré Batteur moderne éditeur David Frangioni.

Ecole du rock offre aux étudiants de tous âges un environnement d’apprentissage passionnant et engageant pour prendre des cours de guitare, des cours de batterie, des cours de basse, des cours de clavier et des cours de chant. Puisant dans tous les styles de rock and roll, Ecole du rock les étudiants apprennent la théorie et les techniques via des chansons d’artistes légendaires tels que PINK FLOYD, LED ZEPPELIN et Frank Zappa. Grâce à l’approche basée sur les performances de l’école, les élèves du monde entier ont acquis des compétences instrumentales supérieures et de la confiance sur la grande scène, certains passant à enregistrer des offres et des plateformes plus grandes telles que “Idole américaine”, “La voix” et Broadway.

