Des évolutions et ne stagne jamais dans le même son: une entrevue avec Babasónicos

S’il y a un groupe incontestable quand il s’agit de parler de rock en Amérique latine, c’est Babasónicos. Depuis qu’ils ont commencé à jouer dans les années 90, il était très clair pour nous qu’ils ne stagneraient jamais dans un genre, au contraire, ils pouvaient jouer beaucoup de styles et les mélanger pour créer des sons uniques. Et nous ne nous trompons pas, car après presque 30 ans passés ensemble, ils continuent de nous surprendre avec beaucoup de nouvelles chansons et jouent pratiquement dans tous les coins de notre pays.

Avant le spectacle spécial qu’ils donneront dans le cadre de Vive Latino, nous avons eu la chance de parler avec le groupe à propos de l’évolution qu’ils ont vécue en tant que musiciens, leur nouveau single, expérimentant des milliers de genres jusqu’à atteindre des rythmes que leurs fans ne s’attendraient peut-être pas à entendre sur leur discographie, jouant dans un festival aussi important que le rock sur notre continent et celui-ci à son tour Faites partie de son histoire en faisant l’un des groupes avec le plus de participations, en présentant toujours quelque chose de nouveau et en équilibrant le meilleur de sa carrière.

Pour cette année et après presque deux ans depuis la sortie de leur dernier album, Babasónicos reviendra avec un nouvel EP à partir duquel nous pourrons écouter le premier single intitulé «Suficiente», un nouvelle chanson que Babasónicos a pour nous, une chanson dont la structure est complètement hors du moule même pour eux, parce qu’elles nous racontent l’histoire d’une rupture amoureuse. Et vous vous demandez peut-être, quoi de neuf avec ça? Eh bien musicalement parlant c’est une tentative très réussie du groupe d’inclure des genres qui le cassent actuellement comme le piège. Le groupe n’a pas peur d’expérimenter et la vérité est que ça s’est très bien passé:

«C’est une nouvelle façon pour nous de faire de la musique, sa structure est quelque chose que nous n’avons jamais exploré. Ce que ça fait, cette façon rafraîchissante d’écouter de la musique et de nous écouter est très difficile à réaliser. Il a fallu plus de temps pour la production que pour la composition, les paroles semblent super modernes dans la façon dont elles traitent de la rupture de la relation, mais la musique a aussi des moments qui semblent hip-hop, rap ou trap, c’est quelque chose dont nous avions entendu parler Cela fait beaucoup de choses et y parvenir dans le rock est très compliqué car les répétitions ne sonnent généralement pas bien. Nous avons donc réalisé que nous pouvions faire quelque chose de plus pour que non seulement une guitare joue le jeu, dans les silences que vous pouviez jouer avec votre voix. La chanson a commencé avec un jam et s’est poursuivie avec une énorme production dont nous sommes fiers. »

La façon dont Babasónicos s’est réinventé au fil des ans est incroyable, car lorsque nous pensons qu’ils vont rester dans un courant sonore ou musical, ils changent radicalement à notre grande surprise. L’inspiration peut se dissiper dans un groupe après si longtemps ensemble, Cependant, ils sont l’exception, car grâce aux chansons qu’ils apportent à leur playlist, ils trouvent sur quoi se baser pour continuer à composer:

«Je suppose que comme cela nous arrive, ça devrait arriver aux autres mais peut-être que ça ne sort pas mais c’est écouter de la nouvelle musique. Ayant l’ambition de vouloir explorer d’autres sons, comme si dans chacun d’eux vous étiez un autre groupe non moderne, parce que nous le sommes, nous n’inventons rien. Il y a longtemps, nous étions le fer de lance de la musique et nous avons rejoint les tendances technologiques, mais contrairement à beaucoup, nous l’obtenons. Tout le monde dans le groupe aime la musique et on pourrait vraiment dire que nous sommes tous des mélomanes, nous passons beaucoup de temps et d’heures à écouter de nouveaux artistes pour le goût simple, nous nous cultivons ainsi que ceux qui dévorent les livres. Je pense que lorsque vous écoutez des choses que vous aimez, elles vous motivent à faire des chansons qui vous motivent, et cela nous arrive souvent parce que nous aimons nous améliorer ».

Comme nous l’avons déjà dit, le groupe est ironiquement connu pour expérimenter avec beaucoup de sons, allant des riffs les plus lourds aux rythmes les plus intenses. Dans cette nouvelle étape, le groupe explore d’autres sons, comme le piège qui pour de nombreux artistes de leur génération pourrait être un genre qu’ils n’ont pas dans leur playlistmais Les babasónicos sont un cas particulier car ils n’ont pas peur de ce qu’ils vont dire, tant que la mélodie ou la chanson se termine sur le bon chemin:

«Je dirais que ce qui nous arrive, c’est l’expansion parce que nous continuons de croître. On ne sait pas si c’est à la hausse ou à la baisse mais c’est un groupe qui continue de grandir, on n’est pas arrêté. Et la façon de le démontrer est comme ça, avec des singles avec de la nouvelle musique que normalement les gens de notre âge ne font pas et avec toute cette essence qui nous caractérise. Nous avons écouté le piège argentin, les disques hip-hop sortis l’année dernière à d’autres artistes plus expérimentaux où ils se mélangent avec des samples et des trucs de rock indépendant. Il est très probable que tout le monde vous donnera son choix du jour ou du mois, mais nous essayons de nous nourrir de tous les côtés possibles. Nous essayons toujours de faire de nouvelles choses et nous ne sommes pas le groupe de rock typique qui reste avec ce son bien que nous l’aimions, mais si vous regardez, nous avons toujours été dans la musique de danse et les sons électroniques, ce qui nous guide est la tyrannie du mélodie, où la chanson sonne le mieux là où nous allons. Nous n’avons pas un ego plus grand que notre art, nous sommes un groupe connu pour être des musiciens qui se consacrent aux mélodies, à ce que nous aimons et nous aimons les nouveaux sons ».

Depuis la naissance de Vive Latino, le groupe est apparu à de nombreuses reprises, étant l’un des incontournables lors de la constitution de la programmation du festival. Cependant, cette année, ils reviennent pour présenter ce nouvel EP et Bien sûr, toujours retourner à Foro Sol est quelque chose de spécialbien sur le chemin Ils ont recueilli beaucoup d’anecdotes avec la crème et la crème du rock and roll latino-américain:

Ce que nous aimons chez Vive Latino, c’est qu’il se prête à la danse, c’est ce qui se passe beaucoup avec le public, ils aiment beaucoup le mouvement, c’est un énorme pogo mais pas violent, mais une masse se déplaçant au rythme de la musique. Nous allons donc profiter de ce moment, les gens du Vive Latino ont une énergie unique et en même temps nous aimons les infecter avec les nôtres. La plupart des anecdotes que je ne peux pas compter, mais nous avons eu l’occasion de passer un bon moment avec Kinky, Zoé, Fabulous Cadillacs, La Maldita, Los Decadentes, nous avons passé de bons moments là-bas. Imaginez que sur les 20 Latinos en direct, nous en avons joué au moins 9, à commencer quand c’était une petite chose, maintenant c’est l’un des plus grands spectacles de rock du continent. »

Si vous voulez entendre le nouveau Babasónicos apporte pour nous tous et des chansons classiques comme “Carismático”, “Pendejo”, “Putita”, “Pijamas” et plus, vous ne pouvez pas manquer leur spectacle au festival. Adrian Dárgelos et compagnie prendront la scène principale du Vive Latino le 15 mars de 6 h 50 à 7 h 50 la nuit. N’oubliez pas que vous pouvez toujours trouver des billets disponibles et voici les conseils pour avoir quelques puces au festival, comme dirait la jeune femme.