Des groupes de consommateurs s’opposent à un éventuel accord Liberty Media-iHeartMedia

Plusieurs groupes d’artistes et de défense des droits des consommateurs ont écrit au ministère de la Justice (DOJ) pour exprimer leur désapprobation et leurs critiques concernant le possible accord d’acquisition de Liberty Media-iHeartMedia.

Les organisations concernées – dont l’Artist Rights Alliance, Open Markets, Public Citizen, l’Institute for Local Self-Reliance, l’American Economic Liberties Project et le Center for Digital Democracy – ont fait part de leurs craintes dans une lettre ouverte adressée au procureur général adjoint Makan. Delrahim.

Le message va droit au but – «nous vous exhortons à rejeter cet effort excessivement massif de monopoliser la radio musicale» – avant de révéler les raisons spécifiques pour lesquelles ses auteurs pensent que l’acquisition de iHeartMedia par Liberty Media signalera des problèmes pour l’industrie musicale.

Premièrement, la lettre contestait la participation majoritaire de Liberty dans SiriusXM (71%), ainsi que les implications de cette participation si iHeartMedia était intégré. “Liberty domine la distribution de musique non-streaming et non-retail”, a déclaré le texte, en grande partie grâce à la propriété de Pandora par SiriusXM.

Après cela, les organisations ont jeté leur dévolu sur la participation de 33% de Liberty dans Live Nation (via des actions ordinaires), principalement en réitérant les dispositions antitrust qui ont accompagné la fusion Live Nation-Ticketmaster.

Passant à la vitesse supérieure, la critique formulée avec fermeté a souligné l’immense popularité d’iHeartMedia, y compris le fait d’être «le plus grand diffuseur de radio AM / FM» et d’atteindre environ 275 millions d’auditeurs mensuels. Les groupes d’artistes et de consommateurs ont ensuite élargi l’argument, notant leur avis que l’accord Liberty Media-iHeartMedia “signifiera presque certainement moins d’options, moins de diversité et des prix plus élevés” pour les auditeurs et des difficultés de carrière supplémentaires pour les musiciens, y compris une période de réception de la radio plus difficile. joue et négocie des taux de redevance équitables.

Hier, iHeartMedia a révélé son intention de réduire les coûts d’environ 250 millions de dollars cette année, afin de rester à flot au milieu de la crise des coronavirus.

Liberty Media est un conglomérat basé dans le Colorado qui possède les Atlanta Braves, les participations susmentionnées Live Nation et SiriusXM, et des morceaux de plusieurs autres sociétés, y compris une part de cinq pour cent dans le service de streaming de musique indien JioSaavn. Le mois dernier, Digital Music News a été le premier à annoncer que Liberty avait remboursé un prêt de 130 millions de dollars à Live Nation.

Ce prêt est intervenu à un moment critique pour Live Nation, qui a vu son cours de l’action chuter à 21,70 $ dans le sillage immédiat de la pandémie de COVID-19. Après avoir bondi et perdu de la valeur plusieurs fois dans l’intervalle, l’action Live Nation, négociée sous le symbole LVN, oscille actuellement autour de 36 $ par action.

Au moment d’écrire ces lignes, ni Liberty Media ni iHeartMedia n’avaient adressé la lettre ouverte publiquement.