Des imitateurs du clan Wu-Tang volent 100 000 $ aux hôtels et studios de luxe

La police de Géorgie a arrêté une paire d’hommes qui auraient fraudé des hôtels sur des milliers en usurpant l’identité de personnalités de l’industrie musicale et d’artistes de rap renommés, y compris des membres du clan Wu-Tang.

Les dirigeants des escrocs, Walker Washington et Aaron Barnes-Burpo, auraient transporté leur équipe de fortune dans une Rolls Royce (volée), supposé diverses identités du clan Wu-Tang, fourni aux employés de l’hôtel des informations d’identification falsifiées et des cartes de crédit volées, et reçu plus de 100 000 $ valeur des séjours et services des établissements de luxe. Plus précisément, le Georgian Terrace Hotel d’Atlanta a été séparé de 45 000 $, le Hyatt Regency Atlanta s’est séparé de 39 000 $, et le propriétaire légitime de la Rolls Royce, une société de limousine, a fait état de pertes de plus de 60 000 $.

Et dans un affichage sans doute plus audacieux qui, pour le bien du public, nécessite des explications, le groupe aurait mis des étiquettes de disques pour plus de 17000 $ en visitant plusieurs studios d’enregistrement.

L’idée simple mais efficace a emporté les auteurs présumés dans toute la Géorgie. Cependant, la chance immense des escrocs leur a finalement échoué à Augusta, où ils ont commandé 10 chambres pour «les dirigeants du clan Wu-Tang et de la nation Roc». ; en tentant de s’enregistrer, le groupe a été appréhendé par des professionnels de l’application des lois.

Plusieurs membres du groupe ont déclaré être sans abri et ont déclaré qu’ils avaient été embauchés pour se faire passer pour des gardes du corps; eux et d’autres ont été considérés comme ayant joué un rôle mineur dans le programme et ont été libérés. Les deux suspects susmentionnés, Walker Washington et Aaron Barnes-Burpo, sont actuellement accusés de complot en vue de commettre une fraude par fil et de vol d’identité aggravé. Ce dernier, un crime, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans derrière les barreaux et d’une amende de 250 000 $ en vertu de la loi géorgienne.

Le clan Wu-Tang n’est pas un fouineur… et les accusations de crime ne sont pas non plus.

Les membres du clan Wu-Tang eux-mêmes n’ont pas commenté publiquement l’histoire. Leur émission à Hulu, Wu-Tang: une saga américaine, a récemment été renouvelée pour une deuxième saison, dont la production devrait commencer dans les prochains mois.