Des sites indépendants se réunissent pour une nouvelle organisation

La National Independent Venue Association (NIVA) est une nouvelle organisation lancée par plusieurs salles et promoteurs de musique indépendants, ainsi que la Independent Venue Week, à la suite des annulations généralisées de spectacles dans le sillage de COVID-19. Offrant une adhésion gratuite aux sites, l’organisation a annoncé son objectif de «lutter pour la survie des sites indépendants, de leurs employés, artistes, fans et de leurs communautés».

«C’est juste brutal en ce moment, et l’avenir n’est prévisible pour personne», explique Dayna Frank, membre du conseil d’administration de NIVA et propriétaire de First Avenue à Minneapolis. «Notre premier objectif est de faire pression pour obtenir un financement fédéral afin de préserver l’écosystème des salles de concerts et des artistes en tournée.»

«Si le nombre de sites et de promoteurs qui se sont inscrits à la NIVA au cours des trois premiers jours est un indicateur – 450 sites dans 43 États et Washington, DC – nous pouvons dire que les sites et les promoteurs indépendants pourraient être dans une situation désespérée, mais ils ‘ ré motivé à se battre pour leur survie », ajoute le révérend Moose, co-fondateur de NIVA et associé directeur de Marauder qui dirige Independent Venue Week aux États-Unis.« En plus d’aller à Capitol Hill pour chercher des fonds, NIVA offrira également une survie clé des outils aux membres en partageant des ressources, des informations et en fournissant des conseils sur le programme de protection de la paie de la Small Business Administration. »

