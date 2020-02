Des soldats d’Elton John en tournée d’adieu malgré une pneumonie à pied

En raison d’une maladie persistante, Elton John a été contraint de reporter l’une de ses représentations prévues au Farewell Yellow Brick Road.

L’homme de 72 ans a vaillamment tenté de passer un concert le dimanche à Auckland, en Nouvelle-Zélande, après avoir été diagnostiqué une pneumonie à pied plus tôt dans la journée; l’infection est grave, mais ne nécessite généralement pas d’antibiotiques et de récupération, comme le fait la pneumonie proprement dite. John a complété plus de la moitié de la setlist avant de perdre sa voix et de quitter la scène, sous les acclamations de la foule.

Les professionnels de la santé lui ont conseillé de se reposer, et en conséquence, le prochain salon d’Auckland a été repoussé un jour, au 19 février. Les performances ultérieures devraient se dérouler comme prévu, bien que cela puisse changer si la condition de John empire et / ou s’il a besoin de plus de temps pour récupérer.

Dire que les efforts d’adieu de Sir Elton John l’ont occupé est un euphémisme. Actuellement composé de plus de 270 concerts terminés et annoncés, le Yellow Brick Road Tour a déjà emmené l’artiste bien-aimé à travers l’Amérique, le Canada, l’Europe et une grande partie de l’Océanie.

Neuf représentations restent sur la partie actuelle de la tournée, après quoi John retournera en Amérique du Nord pour 43 concerts supplémentaires. Une autre étape européenne devrait suivre et John clôturera l’année avec quatre performances consécutives dans son Angleterre natale. Les détails concernant les dates de tournée de 2021 seront disponibles dans les prochains mois.

En révélant le Yellow Brick Road Tour en 2018, Elton John a indiqué que son âge rendait beaucoup plus difficile le voyage et qu’il souhaitait passer du temps avec ses deux enfants. Lui et son partenaire, David Furnish, sont mariés depuis six ans, depuis que l’Angleterre a légalisé le mariage homosexuel.

John a longtemps été l’un des artistes les plus actifs de la musique; il a interprété «The Million Dollar Piano», un spectacle de Las Vegas, plus de 200 fois avant de passer à la tournée unique. La semaine dernière, il est apparu aux Oscars pour accepter le prix de la «meilleure chanson originale» et, apparemment, il s’est embarqué sur le vol de retour de 12 heures vers la Nouvelle-Zélande peu de temps après.