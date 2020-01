Desert Rose: L’histoire derrière le hit défiant le genre de Sting

Séduisante et sensuelle, PiquerLe succès de Desert Rose en 2000 représente une étape décisive dans l’illustre carrière de l’artiste. Un succès mondial qui a sans aucun doute contribué au succès multi-platine de son album parent, Brand New Day, les qualités séduisantes, mais stylistiquement insaisissables de la chanson ont été largement saluées, bien que Sting lui-même ait été moins à l’aise avec les critiques qui s’y réfèrent comme son interprétation du «monde». la musique”.

“Mon ambition est de défier les titres que les gens font pour vous”

“Je dirais plutôt que mon ambition est de défier les titres que les gens font pour vous”, a expliqué Sting dans une interview de 1999. “Je ne fais pas de musique du monde ou de reggae, je fais tout ce que je fais. Mais il est vrai que «Desert Rose» a une saveur arabe et nord-africaine certaine. »

Le morceau d’accompagnement exotique de la chanson est venu de Sting et son groupe simplement brouillant des idées et élaborant une mélodie Arabesque, que Sting a décrite comme «une chanson sur le désir, une sorte de soufi [Islam] idée – l’amour romantique comme analogue du plus grand amour de Dieu ».

En fin de compte, cependant, la sensation tangible nord-africaine de «Desert Rose» a été réalisée grâce à une collaboration inspirée avec Cheb Mami, un partisan du style de musique folk algérienne connu sous le nom de Raï. En effet, une forme puissante de blues folklorique africain dont les origines remontent au début du XXe siècle, Raï a d’abord séduit les jeunes cherchant à moderniser les valeurs et les attitudes islamiques traditionnelles, mais il a joui d’une reconnaissance mondiale à la fin des années 80.

“La musique nous a suggéré exactement la même émotion”

Pour sa part, Sting a été frappé par la musique de Cheb Mami pendant la période menant à l’enregistrement de Brand New Day. Après avoir vu Mami se produire à la Bercy Arena de Paris avec un orchestre et un guitariste prog-rock légendaire Steve Hillage, l’auteur-compositeur-interprète était désireux de collaborer avec l’interprète algérien possédant une «voix plongeante qui hypnotise juste».

Encouragé à improviser en arabe, Cheb Mami a créé un remarquable contrepoint à la mélodie vocale que Sting avait déjà imaginée. Sa performance ultérieure a terrassé tous les intéressés.

“Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’a pas compris un mot que je chantais”, a révélé Sting. «Mais les paroles qu’il a improvisées étaient presque les mêmes que les miennes – cela avait à voir avec l’amour et le désir perdus – ce qui montre comment la musique nous a suggéré la même émotion exacte individuellement. Que vous soyez arabe ou d’Europe occidentale, japonais ou africain, la musique est la langue universelle. “

Un phénomène à part entière

Sorti en single le 17 janvier 2000, quatre mois après sa première apparition à Brand New Day, “ l’attrait général de Desert Rose a remporté un succès à travers le monde, avec la chanson entrant dans le Top 20 au Royaume-Uni et marquant les 10 meilleures positions dans de nombreux territoires. Il est devenu un incontournable du set live de Sting pendant la tournée mondiale à l’appui de Brand New Day et – comme le remix techno contemporain de Victor Calderone et la nouvelle version teintée d’électronisme de Sting Mes chansons l’album le démontre – cette chanson séduisante n’est pas en reste non plus sur la piste de danse.

Aux États-Unis, «Desert Rose» est également devenu un phénomène à part entière. Sting l’a interprétée devant un public de millions de personnes lors de l’avant-match du Superbowl 2001, tandis que le clip vidéo saisissant de la chanson (tourné dans le désert de Mojave en Californie et mettant en vedette Sting conduit dans une Jaguar S-Type par une chauffeuse masquée) a conduit à Jaguar avec la vidéo dans leurs publicités télévisées en 2000.

La capacité de la chanson à s’adapter à presque toutes les humeurs ou à répondre aux besoins de toutes les occasions a été à la hauteur de l’affirmation de Billboard selon laquelle «Desert Rose» était une «quinte flush royale». Ils ont salué la «capacité de Sting à étendre sa vision» tout en restant «une voix de raison et de sophistication» à l’ère moderne. Pour les fans de longue date de Sting, cependant, ce n’est rien d’autre que le cours.

Écoutez le meilleur de Sting sur Apple Music et Spotify.