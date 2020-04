Desire annonce un nouvel album produit par Johnny Jewel Escape, partage une nouvelle chanson: Listen

Plus d’une décennie après leur premier album II en 2009, Desire – le projet dirigé par Megan Louise – a annoncé son deuxième album. Ça s’appelle Escape, et ça arrive cet été via Italians Do It Better. L’album a été produit par Johnny Jewel. Consultez la liste des pistes dans le post Instagram ci-dessous. Découvrez la vidéo dirigée par Johnny Jewel pour la piste de titre ci-dessous.

“Megan Louise chante des histoires d’amour et de luxure masquées dans un éclat analogique”, lit-on dans la description de l’album d’Italians Do It Better. «Enveloppé dans une brume cinématographique. Palpitant avec un rythme violent. Du sang frais pour le nouveau vous.

Desire a récemment fait une tournée avec Chromatics, qui a sorti le nouvel album Closer to Gray l’année dernière. Revisitez le long métrage de 2015 de Pitchfork «Into the Black: Johnny Jewel’s Dark Disco Empire».

.