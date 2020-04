Désolé, Américains – Il n’y a pas de chèque de relance de 2 000 $ à venir

La semaine dernière, nous avons souligné les efforts déployés par les membres du Congrès pour inclure plusieurs chèques de relance de 2 000 $ aux Américains – y compris des musiciens et des travailleurs licenciés – pour joindre les deux bouts. Malheureusement, ces efforts ont été anéantis.

Au lieu de cela, les Américains devront se contenter d’un seul chèque de relance de 1 200 $, que la plupart considèrent comme inadéquat pour payer leurs factures pendant plus de quelques semaines (au plus). Selon des détails révélés cette semaine, les membres du Sénat américain ont décidé de ne pas appliquer de chèques de relance individuels supplémentaires, malgré l’envoi d’un supplément de relance de près de 500 milliards de dollars pour approbation à la Chambre des représentants.

Pas plus tard qu’hier, le Sénat a approuvé un supplément de 484 milliards de dollars à sa précédente loi CARES sur l’aide, les secours et la sécurité économique (plus de 2 billions de dollars). Mais ce supplément est principalement axé sur la reconstitution du Paycheck Protection Program (PPP), tandis qu’une partie est allouée aux hôpitaux et à l’achat de kits de dépistage des coronavirus.

Initialement, le chèque de rappel de 2 000 $ a été proposé par le représentant démocrate Tim Ryan de l’Ohio, aux côtés du représentant californien Ro Khanna, également démocrate.

“Un chèque unique de 1 200 dollars ne suffira pas”, a déclaré Khanna la semaine dernière. «Les Américains ont besoin de perfusions de liquidités soutenues pendant toute la durée de cette crise afin de sortir de l’autre côté vivants, en bonne santé et prêts à reprendre le travail.»

Dans le cadre de leur «Loi sur l’argent d’urgence pour le peuple», Khanna et Ryan préféraient plus qu’un seul chèque de relance de 2 000 $. Au lieu de cela, ils ont proposé un paiement mensuel de ce montant, jusqu’à ce que l’économie puisse reprendre pied. Les paiements de chèque de relance seraient garantis pendant 6 mois, ce qui, espérons-le, offrirait suffisamment de temps pour que les gens se remettent sur pied tout en payant le loyer, les factures et les articles de première nécessité comme l’épicerie.

D’autres législateurs ont également appelé à des paiements supplémentaires aux Américains, sans succès.

Sur les 484 milliards de dollars, 320 milliards ont été affectés au PPP, et 60 milliards de dollars supplémentaires aux prêts d’urgence de la Small Business Association (SBA).

Le programme de protection des chèques de paie vise à aider les entreprises à lutter au cours des prochains mois en émettant des prêts remboursables équivalant à 2,5 fois les coûts salariaux mensuels moyens. Cela sonnait bien en principe, bien que le programme ait été rapidement épuisé car les entreprises se sont précipitées pour réclamer la tranche de financement initiale de 349 milliards de dollars.

La plupart ont été suspendus par des méga-banques comme Bank of America et Wells Fargo, qui ont commencé à contrecœur à traiter des prêts pour le compte du gouvernement américain, mais n’ont alerté que sporadiquement les clients de leur statut de prêt. Pire encore, les données montrent maintenant qu’environ 70% des décaissements de prêts sont allés à de grandes sociétés cotées en bourse comme Shake Shack (NYSE: SHAK), les grandes banques favorisant les prêts plus importants pour augmenter les frais de traitement.

Initialement, le PPP était destiné aux entreprises de moins de 500 employés ainsi qu’aux entrepreneurs indépendants et aux entreprises individuelles. L’esprit et l’intention du projet de loi étaient apparemment clairs. Mais grâce à une faille insérée par les plus grandes chaînes de restaurants et autorisée par le Congrès, les franchisés individuels ont été autorisés à postuler de manière indépendante, une structure qui a rapidement absorbé les fonds disponibles et laissé les petites entreprises et les entités unipersonnelles.

Cela a sans aucun doute exclu de nombreuses petites sociétés de musique, y compris des maisons d’édition, des compagnies de tournée, des festivals et des tenues de tournée construites autour d’actes live réussis.

Ce dernier comprend Zac Brown, qui a été contraint de licencier la quasi-totalité de ce personnel en tournée en raison de spectacles cloués au sol et d’une aide gouvernementale limitée.

“J’ai honte de la façon dont notre direction a géré tout cela, j’ai honte de beaucoup de choses”, a déclaré Brown après avoir annoncé les licenciements massifs. «Nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement pour dire à notre peuple ce qu’il doit faire. Vous pouvez lire entre les lignes, vous pouvez lire tous les articles de ce qui se passe dans le monde entier, et nous sommes moins protégés que beaucoup de ces pays. Parce que personne ne peut nous dire quoi faire. »

Mis à part les échecs initiaux, il reste encore un peu d’espoir pour les petites entreprises, les musiciens en tournée et les entrepreneurs indépendants.

Déjà, Bank of America, Wells Fargo, Chase et d’autres font face à des poursuites agressives pour avoir injustement priorisé les méga-clients. Leur comportement n’est peut-être pas illégal, mais sur le plan éthique, la situation pourrait mal augurer pour les grandes banques. Cela s’explique en partie par le fait que les petites banques ont réussi à obtenir des prêts PPP pour un grand nombre de leurs clients, grâce à un engagement accru envers les petites entreprises et une expérience approfondie de la collaboration avec la Small Business Association (SBA).

Dans l’intervalle, les grandes banques pourraient utiliser la deuxième tranche pour nettoyer leurs actes. Cela pourrait refroidir les menaces juridiques, tout en évitant un exode presque certain de clients une fois le désordre PPP refroidi.

Cela profiterait théoriquement aux entrepreneurs indépendants, aux LLC et même aux tenues comme le Zac Brown Band. Bien qu’à ce stade, les attentes sont naturellement faibles.