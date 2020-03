Désolé les participants à Ultra Miami, aucun remboursement – Voici ce que vous obtenez

L’Ultra Music Festival de Miami est annulé cette année – mais les participants ne sont pas remboursés.

Au lieu de cela, les organisateurs ont partagé un e-mail avec les participants pour leur faire connaître leurs options. Il y a beaucoup d’avantages pour le prochain Ultra Miami, mais pas d’argent pour celui qui ne se produira pas. Les organisateurs disent qu’ils ont travaillé dur pour apporter une «valeur ajoutée» aux espoirs d’Ultra Miami 2021.

Certains de ces avantages incluent des réductions et un accès exclusif, mais aucun remboursement Ultra Miami 2020.

“Tous les billets achetés resteront bien sûr valides et seront honorés lors de l’événement Ultra Miami 2021 ou 2022, à votre choix”, expliquent les organisateurs. «Vous aurez 30 jours pour choisir à quel événement Ultra Miami vous souhaitez assister. De plus, nous travaillons également pour offrir une expérience Ultra numérique en ligne dès que possible », indique le communiqué.

De nombreux détenteurs de billets Ultra Miami sont furieux de l’absence de remboursement. L’e-mail envoyé aux détenteurs de tickets incluait également une vente incitative pour la marchandise Ultra. N’oubliez pas que de nombreux participants mangent le coût de leurs vols et hôtels.

Certaines des options pour les détenteurs de billets Ultra Miami 2020 incluent:

Un billet pour Ultra Music Festival 2021 ou 2022 Une heure supplémentaire à Ultra Miami 2021 Billet gratuit pour un événement Ultra Worldwide ou Resistance en 2021 (hors Miami) Une remise jusqu’à 50% sur 250 $ de marchandise 99,95 $ Vente privée Premium GA à Ultra Miami 2021 Accès exclusif pour acheter deux passes GA supplémentaires pour Ultra Miami 2021Une chance à 10 billets Ultra Golden qui admettent un invité supplémentaire

Au moins deux de ces avantages ne sont qu’une chance supplémentaire et ne sont pas garantis. La décision de ne pas rembourser est étrange. Tomorrowland et Ultra Abu Dhabi ont tous deux offert des remboursements aux participants au point de vente de leur choix. SXSW est également confronté à un avenir incertain concernant l’annulation de cette année – il a mis à pied un tiers de ses effectifs. L’événement SXSW 2021 peut également être mis en doute.

