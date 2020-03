Désolé, SXSW n’offrira pas de remboursement malgré l’annulation

La saga SXSW 2020 a pris une autre tournure malheureuse, car une récente lettre aux détenteurs de badges du méga festival indiquait clairement qu’ils ne recevraient pas de remboursement pour leurs pass.

Au lieu de cela, ceux qui ont payé pour assister à l’événement de 10 jours à Austin pourront «reporter» leur inscription à l’une des éditions SXSW des trois prochaines années. De manière significative, le PDG de SXSW, Roland Swenson, a récemment indiqué que le sort du SXSW 2021 est incertain, en raison des immenses retombées financières de l’annulation de cette année.

Bien que la politique de non-remboursement puisse être inversée si suffisamment de fans expriment leur opposition, le site Web de SXSW déclare plutôt explicitement que la société «n’émet aucun remboursement en aucune circonstance». Selon ces petits caractères, les paiements à SXSW «ne sont pas remboursables pour quelque raison que ce soit», y compris les cas de force majeure, les achats en double, les problèmes de voyage ou même les «actes de terrorisme».

Sur Twitter, les participants potentiels à SXSW expriment leur frustration avec la position de non-remboursement. Un utilisateur a publié une image du message complet envoyé par South-by, soulignant que les remboursements ne seront pas accordés, et un autre utilisateur a spéculé qu’il y a «des temps très difficiles à [concert and music festival] promoteurs et ceux qui espèrent des remboursements. “

De nombreux autres festivals et concerts ont été annulés en raison des craintes du coronavirus (COVID-19), et notamment, les détenteurs d’un pass SXSW ne sont pas les seuls à se voir refuser des remboursements.

Aujourd’hui, les organisateurs d’Ultra Miami ont considéré leur annulation comme un «report» et ont informé les détenteurs de billets qu’ils auront 30 jours pour transférer leurs laissez-passer au festival 2021 ou 2022 – mais ont refusé d’accorder des remboursements.

Le COVID-19 est généralement bien contenu en Amérique, mais son impact mondial augmente. Les responsables du gouvernement italien ont signalé 168 décès de coronavirus supplémentaires pendant la nuit, et plus tôt cette semaine, le Premier ministre du pays, Giuseppe Conte, a institué un verrouillage obligatoire, qui interdira les déplacements de ville à ville jusqu’au 3 avril.

Les retombées économiques de l’annulation de SXSW continuent d’affecter les propriétaires d’entreprises, les artistes et les résidents d’Austin. Une collecte de fonds a été lancée pour aider ceux qui dépendaient des revenus du SXSW, par exemple, et quelque chose d’un marché impromptu a été créé pour échanger les stocks excédentaires de nourriture et de boissons.

Au moment de la rédaction de cet article, SXSW n’avait pas répondu aux protestations des fans et aux plaintes concernant la clause de non-remboursement.