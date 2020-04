D’Est en Ouest: se souvenir du grand Ravi Shankar

Comme souvent, George Harrison le dire le plus profondément. “La première personne qui m’a impressionné dans ma vie a été Ravi Shankar”, a-t-il dit, “et il était la seule personne qui n’a pas essayé de m’impressionner.”

Le maître musicien indien, qui a fait plus pour introduire la musique et la culture de sa terre natale que presque tout autre, est né le 7 avril 1920. On pourrait ajouter, dans son esprit de faire tomber les barrières entre les différents horizons, qu’il est entré monde à Varanasi, parfois appelé «Athènes de l’Inde», le jour où ce Billie Holiday a eu cinq ans.

Ravi avait des décennies de travail important et intéressant à son actif au moment où il s’est rencontré, et a fait une telle impression sur Harrison en 1966. Il avait été membre du groupe de son frère Uday depuis l’âge de 13 ans, et apprenait divers instruments et voyageait avec eux à des concerts aux États-Unis et ailleurs à partir du milieu des années 1930.

Ravi en tournée en Europe

Dans les années 40, Shankar a écrit de la musique de ballet, enregistrée pour HMV India et était directeur musical chez AIR, All India Radio, mélangeant maintenant la musique de l’est et de l’ouest dans ses compositions et ses pièces. Il se rend à Londres pour enregistrer son premier album, Three Ragas, sorti en 1956, et, en faisant des tournées en Europe et ailleurs, élargit encore ses horizons en écrivant pour des films non indiens.

Ce sont les Byrds qui ont été le premier groupe pop-rock occidental à entendre la musique de Ravi et à la transmettre à leur ami George Harrison. L’effet sur George qui réfléchit profondément, déjà en quête d’éclaircissement spirituel, fut immédiat et profond. Il jouait au sitar, sur Les Beatles’ Rubber Soul track «Norwegian Wood», fin 1965, avant même que Shankar et lui ne se rencontrent.

“Ravi était mon cordon de raccordement”

“Si vous essayez de trouver quelque chose, il est très difficile d’en trouver la source”, a déclaré Harrison, cité plus tard dans le livre de sa femme, Olivia, Living In The Material World. «Mais ma bénédiction était de pouvoir avoir Ravi comme cordon de raccordement, et il pourrait me brancher sur la vraie chose. Mon expérience a donc toujours été de la meilleure qualité. »

Le couple est resté ami pour le reste de la vie de George, et l’association avec un musicien pop aussi célèbre a eu un grand avantage sur le propre travail de Shankar. Son LP de 1967, West Meets East, avec un autre de ses grands collaborateurs, Yehudi Menuhin, a remporté un Grammy du meilleur album de musique de chambre. Shankar avait trois autres records des charts américains en 1967 et 1968, et un autre en 1973. Il a ajouté au mariage culturel en jouant à Woodstock en 1969, et au concert de Harrison pour Bangla Desh en 1971.

Lorsque Harrison a formé son label Dark Horse, il a amené Ravi et son groupe familial au bercail, produisant leur album de 1974 Shankar Family & Friends. Les réalisations du musicien indien sont restées nombreuses et impressionnantes. Ils ont notamment joué à la Maison Blanche et composé de la musique originale pour le film Gandhi de 1982, qui a valu une nomination aux Oscars.

La dynastie Shankar

Shankar a également apporté sa grande sagesse en tant que membre du Parlement indien du milieu des années 80 au début des années 90. Il a écrit deux autobiographies, la seconde éditée par Harrison. Ravi a également encadré sa fille Anoushka, qui a émergé comme un joueur de sitar notable à part entière, et ils ont fait une tournée ensemble. Une autre fille, Norah Jones, elle-même est devenue un succès mondialement connu de plusieurs millions de ventes.

Full Circle, enregistré au Carnegie Hall de New York en 2000 à l’âge de 80 ans, a remporté un Grammy du meilleur album de musique du monde. Shankar est resté actif jusqu’à la toute fin de sa vie, jouant son dernier concert avec Anoushka en novembre 2012, quatre semaines seulement avant son décès à l’âge de 92 ans. Son héritage d’éclat musical, et son plaidoyer pour la tolérance et l’interaction entre les religions et cultures, vivre.