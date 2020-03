Destroyer: Comment KISS a éliminé la concurrence

Après que leurs trois premiers albums ont rapporté des retours relativement modestes, BAISER a réalisé une percée bien méritée avec l’album de concert de 1975, Alive! Cependant, les rockeurs new-yorkais savaient que leur prochain album studio, Destroyer, devait être le plus fort pour pouvoir poursuivre leur ascension.

“Nous allions au-delà du rock, dans le monde de la pop”

“Enfin, nous avions eu un succès”, a déclaré le guitariste / chanteur Paul Stanley à Rolling Stone en 2016, ajoutant: “[Our manager] a déclaré: “Vous pourriez facilement retourner où vous étiez si nous ne trouvons pas quelque chose qui fait vraiment monter les enchères.” Il a suggéré que nous travaillions avec Bob Ezrin. “

L’un des producteurs les plus demandés des années 70, Ezrin, né au Canada, était une propriété brûlante au moment où il est apparu sur le radar de KISS. Il avait dirigé des titres acclamés par la critique tels que Berlin de Lou Reed, mais il était particulièrement réputé pour avoir produit Alice Cooper’S Billion Dollar Babies: un succès transatlantique qui a fait de Cooper l’une des plus grandes stars du rock au monde en 1973.

Pour sa part, Ezrin était bien au courant de KISS, les ayant déjà vu jouer un spectacle reçu avec enthousiasme dans Iggy PopVille natale d’Ann Arbor, Michigan: “C’était incroyablement énergique, excitant, théâtral, puissant et tout simplement fantastique – c’était du rock de testostérone pur et simple”, a déclaré plus tard Ezrin à Rolling Stone. «Mais ce qui me manquait, c’était le public plus large. Donc, après leur avoir dit que je ferais l’album, la mission sous-jacente est devenue que nous allions essayer de toucher les femmes, ainsi que les jeunes hommes. Nous allions essayer de nous étendre au-delà du simple rock lourd et dans le monde de la pop. »

“C’était en quelque sorte un camp d’entraînement”

Ezrin avait la réputation d’être un maître d’œuvre difficile et KISS a découvert à quel point il prenait son travail au sérieux pendant les sessions Destroyer, dont la plupart avaient lieu aux Electric Lady Studios de New York au début de 1976, peu de temps après Alive! tournée terminée. Adepte de la pré-production et du perfectionnement de l’arrangement de chaque chanson au maximum, Ezrin a même interrompu les sessions à un moment donné pour donner au groupe des leçons de théorie musicale de base.

“Vous devez comprendre qu’à ce stade, nous nous considérions comme des” stars du rock “et n’avons pris la merde à personne”, a déclaré Paul Stanley en 2016, “mais nous nous sommes boutonnés les lèvres et nous avons mordu la langue avec Bob. Il était la voix de l’expérience et en savait clairement plus que nous. C’était en quelque sorte un camp d’entraînement, mais aussi une période glorieuse et excitante. »

L’approche disciplinée d’Ezrin a apporté profondeur et puissance aux meilleurs rockeurs de Destroyer: «Shout It Out Loud», «Flaming Youth» et la «Detroit Rock City». Cependant, le producteur a également déployé son intelligence de studio pour améliorer un certain nombre de pistes plus ambitieuses.

Pour transformer Destroyer en ce que Paul Stanley a décrit plus tard comme “un album cinématographique”, Ezrin a incorporé des effets sonores stratégiques, tels que les enfants qui criaient et le backmasking sur les tambours de Peter Criss sur le “God Of Thunder” rôdant. Il a également doublé les contributions du Brooklyn Boys Choir sur «Great Expectations», une ballade déjà somptueuse attribuée à Ezrin et au bassiste / chanteur Gene Simmons qui a audacieusement intégré une partie du thème principal de Beethoven‘Piano Sonata No.8 in C Minor’ dans son refrain. Ailleurs, une ballade putative écrite par Peter Criss a également attiré l’oreille du producteur.

“C’était le” Stairway To Heaven “de KISS”

“À l’origine, c’était plus jaunty et il y avait un petit quelque chose, presque une chose de pays, et ça s’appelait” Beck “”, a déclaré Ezrin. «Je l’ai ramené à mon appartement et j’ai trouvé la petite figure de piano qui informe la chanson, puis je l’ai dirigée beaucoup plus sur une route romantique et douce-amère.»

Rebaptisée «Beth» et chantée par Criss, la chanson retravaillée avait l’intérêt général que KISS et Ezrin recherchaient et a fait ses preuves lors de sa sortie en tant que revers du troisième single de Destroyer, «Detroit Rock City». Après avoir reçu de nombreuses demandes de diffusion, KISS réédite ‘Beth’ en tant que quatrième single de l’album en août 1976. Il atteint le 7ème rang du Billboard Hot 100 et devient le premier hit du groupe dans le Top 10.

‘Beth’ a également ravivé l’intérêt pour Destroyer, que Casablanca avait émis pour la première fois le 15 mars 1976. Au début, elle a bien performé, atteignant le 11e rang du Billboard 200 en mai, après quoi elle a glissé vers le bas du graphique. Cependant, après le succès de ‘Beth’, Destroyer a connu un second souffle, remontant dans les charts à l’automne 1976 et récompensant KISS avec le premier des nombreux disques de platine qu’ils gagneraient en devenant l’un des plus grands groupes de rock au monde. les cinq prochaines années.

“La clé de ce disque était que nous avons vraiment beaucoup répété, et nous connaissions vraiment le matériel”, a déclaré Bob Ezrin à Rolling Stone en 2016. “Au moment où ils sont arrivés au studio, il s’agissait juste d’obtenir une excellente performance.”

“Je crois personnellement que cet album était” Stairway To Heaven “de KISS”, a ajouté Peter Criss. «Permettez-moi de dépasser mes limites. Mais je pense que c’était notre album “wow”. “

