Deux albums classiques des années 1960 par Cat Stevens Head pour une réédition en vinyle

Deux albums classiques des années 1960 de Cat Stevens, l’artiste également connu sous le nom de Yusuf Islam, réédité sur vinyle de 180 grammes de haute qualité par Decca / UMC le 13 mars. Ils sont son premier album de 1967 Matthew & Son et la suite rapide qui est apparu la même année, New Masters.

Les albums deviennent ainsi disponibles sur vinyle pour la première fois depuis 1982, nouvellement «dé-mixés» avec une voix améliorée aux studios Abbey Road et avec des illustrations entièrement restaurées. Le logiciel révolutionnaire insuffle une nouvelle vie aux maîtres originaux, améliore les voix originales et aide à amplifier les basses, ce que les mixages de la fin des années 1960 étaient souvent incapables de faire.

L’auteur-compositeur-interprète anglais a réalisé d’innombrables millions de ventes de disques et une place permanente dans le cœur des admirateurs de l’artisanat intelligent et sensible. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2014. Né Steven Georgiou à Londres en 1948, il a grandi au-dessus du café de ses parents dans le West End et a émergé en 1966 avec son premier single pour le label Decca’s Deram, sa propre chanson. J’aime mon chien.’

Le morceau, produit par Mike Hurst, a atteint la 28e place du classement britannique en novembre et en mars suivant, il a été inclus sur Matthew & Son, enregistré aux studios Decca de West Hampstead. Le single titre qui a également précédé le LP a été un grand succès, atteignant le numéro 2 dans le pays d’origine de Stevens pendant deux semaines, vendu uniquement par le “I’m A Believer” des Monkees.

En plus de devenir un pin-up pour adolescents, Stevens s’est fait un nom en tant qu’écrivain à succès pour d’autres, en écrivant «Here Comes My Baby» de Tremeloes et P.P. Arnold, “La première coupe est la plus profonde”, entre autres. Matthew & Son a présenté sa propre version de «Here Comes My Baby» ainsi que «Portobello Road», écrite avec Kim Fowley.

Neuf mois seulement après le premier LP, Deram a capitalisé sur le succès de Stevens en lançant New Masters. Il comprenait son propre enregistrement de «The First Cut Is The Deepest» et a de nouveau été coupé aux studios Decca. Cette phase initiale de la carrière de Stevens a été interrompue lorsqu’il a contracté la tuberculose en 1968, mais cela a incité la découverte spirituelle de soi qui est venue définir à la fois sa vie et son travail intemporel.

Matthew & Son et New Masters sont réédités sur vinyle de 180 grammes le 13 mars.

Matthieu et fils:

Face A

1 Matthieu et fils

2 J’aime mon chien

3 Voici mon bébé

4 Apportez un autre biberon

5 Portobello Road

6 J’ai trouvé un amour

7 Je vois une route

Côté B

1 bébé se fait visser la tête

2 Mamie

3 Quand je parle aux fleurs

4 Le clochard

5 Venez et dansez

6 Colibri

7 Dame

Nouveaux maîtres:

Face A

1 minou

2 J’ai tellement sommeil

3 Vent du Nord

4 La pomme qui rit

5 Smash Your Heart

6 Pierre de lune

Côté B

1 La première coupe est la plus profonde

2 Je vais être roi

3 Ceylan City

4 Noirceur de la nuit

5 Come On Baby (Shift That Log)

6 Je les aime tous