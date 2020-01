Deux autres titres ajoutés à la série de réédition en vinyle de Sam Cooke

Le (22) 89e anniversaire de la naissance de Sam Cooke, deux autres albums individuels de son catalogue estimé ont été confirmés pour réédition vinyle. Ce sont Hit Kit et The Wonderful World de Sam Cooke, qui sortira le 14 février.

Ces LP se joignent le précédemment annoncé éponyme de 1958 également connu sous le nom de Songs By Sam Cooke, le disque Encore de la même année et Billie Holiday, Tribute to The Lady, de 1959. Les deux premiers d’entre eux seront disponibles à partir de ce vendredi (24) et de la fête l’hommage suit le 14 février.

Les albums comprennent le nouveau coffret The Complete Keen Years de Sam Cooke (1957-1960), qui sortira également le 24 janvier. Le coffret et les albums disponibles individuellement font partie d’une célébration d’un an par ABKCO Records de ce qui aurait été le 90e anniversaire de Cooke dans exactement un an, le 22 janvier 2021.

L’ensemble met en scène la collection d’enregistrements de Cooke sur une période de près de trois ans, quand il a été signé sur le label Keen Records de John et Alex Siamas, alors qu’il commençait à évoluer de la musique gospel et à sortir du matériel profane. Récemment remasterisés, les LP mettent en valeur la remarquable polyvalence du chanteur hors pair, avec laquelle il a abordé à la fois les normes et le matériel original.

La compilation Hit Kit, d’octobre 1959, a réuni les succès profanes les plus populaires de Cooke jusqu’à cette époque, tels que “ Only Sixteen ”, “ Everybody Loves to Cha Cha Cha ”, “ Win Your Love For Me ” et “ You Were Made For Moi.’

En octobre 1960, The Wonderful World de Sam Cooke était le dernier album de l’artiste, et présentait le titre à succès “(What A) Wonderful World” ainsi que “That’s Heaven To Me”, “You Were Made For Me” et ” Presque dans tes bras (Love Song From Houseboat). ‘

Le coffret The Complete Keen Years (1957-1960) de Sam Cooke et les rééditions de vinyles individuelles peuvent être précommandés ici.