Deux femmes accusent Sin Quirin du ministère de relations sexuelles avec des mineurs

Sin Quirin, actuellement guitariste du groupe de metal industriel Ministry, a été accusée par deux femmes d’avoir eu des relations sexuelles avec elles alors qu’elles avaient respectivement 15 et 16 ans. Dans un nouveau rapport SPIN publié dans Billboard, les deux femmes ont affirmé avoir rencontré Quirin après les concerts de son groupe Society 1, qui est antérieur à son passage au ministère.

La première de ces femmes, Kelly Longoria, a déclaré à Maggie Serota de SPIN qu’elle avait commencé une relation sexuelle avec Quirin à l’âge de 15 ans après l’avoir rencontré lors d’un spectacle de la société 1 en 2002. Selon SPIN, Longoria a déclaré au département de police de San Antonio dans un rapport de 2017 que, même si aucun contact sexuel n’a eu lieu le soir de leur rencontre, elle et Quirin se sont impliquées sexuellement peu après. «L’agression sexuelle initiale a eu lieu entre décembre 2002 et avril 2003. Il y a eu environ deux rencontres pendant cette période et après cela, nous avons eu une relation de type« petit ami-petite amie », même après que j’avais l’âge légal», a déclaré Longoria dans le rapport de police. “Je ne pourrais pas vous dire combien de fois nous avons eu des relations sexuelles pendant cette période.”

SPIN a corroboré l’histoire de Longoria avec sa mère et deux autres femmes qui étaient amies avec elle au lycée. Comme le raconte Longoria, la relation a duré des années, ne se terminant que lorsqu’elle avait «environ 21 ou 22 ans». Le rapport cite également des échanges de courriels entre Quirin et une ex-petite amie, Lacey Sculls, dans lesquels le guitariste du ministère aurait reconnu une relation avec un mineur.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un avocat de SPIN, Quirin a nié avoir jamais eu de contacts sexuels avec Longoria, mais a admis avoir échangé des informations de contact avec elle en 2002. «Pendant ce temps, la société 1 faisait de nombreuses tournées aux États-Unis», indique le communiqué en partie. . “Quand le groupe était dans ou près de la région de San Antonio, Mme Longoria venait au spectacle en tant qu’invitée.”

L’avocat de Quirin a également répondu aux allégations d’une deuxième femme qui a présenté des allégations d’inconduite sexuelle, qui a été identifiée par SPIN uniquement comme «Brooke». La femme a allégué qu’elle avait eu des relations sexuelles avec Quirin quand elle avait 16 ans après avoir invité la société 1 à rester nuit au domicile de ses parents à Portland, Oregon alors que sa mère était hors de la ville. Brooke a déclaré qu’elle et ses amis “avaient clairement précisé” à Quirin et aux autres membres de la Société 1 qu’ils étaient mineurs, mais qu’elle et Quirin avaient eu des relations sexuelles cette nuit-là et la nuit suivante après un spectacle de la Société 1 à Tacoma, Washington. (L’âge de consentement dans l’Oregon est de 18 ans; l’âge de consentement à Washington est de 16 ans.)

Quirin a nié les prétentions de Brooke à SPIN via son avocat. “Monsieur. Quirin ne se souvient pas d’avoir rencontré un mineur en dehors d’un spectacle à Portland », a écrit son avocat Randolph Ortega. “Monsieur. Quirin nie avoir jamais (sic) de relation sexuelle avec une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. »

Ortega a également affirmé que Al Jourgensen du ministère «n’était au courant d’aucune activité néfaste potentielle de la part d’un membre du ministère au cours de son ou ses mandats respectifs avec le groupe, y compris, mais sans s’y limiter, M. Sin Quirin». Pitchfork a contacté des représentants du ministère. .

