Selon Manchester Evening News, deux hommes purgeront une peine de prison pour avoir volé des dizaines de téléphones NŒUD COULANT fans lors du concert du groupe à Manchester, en Angleterre, le mois dernier.

Mihaita Marius Caban, 34 et Marius Patriche, 33 ans, a ciblé les gens lors du concert du 16 janvier à la Manchester Arena alors qu’ils créaient des fosses géantes où de nombreux fans ont été emportés par la foule.

Caban a été trouvé avoir 14 téléphones cachés dans un maillot de bain qu’il portait sous ses vêtements, tandis que Patriche était en possession d’une valise contenant 10 téléphones portables.

Officier enquêteur DC Marcus Haigh a déclaré: “Merci aux yeux attentifs du personnel de sécurité de l’arène qui a détenu Caban, des officiers ont pu l’arrêter.

“Les dispositifs de repérage des téléphones volés ont conduit les officiers à Patriche qui a admis qu’il avait assisté au concert avec l’intention de lancer une série de délits, retirant les téléphones des victimes de leurs poches alors qu’ils sautaient de haut en bas sur la musique.

“Les voleurs aiment Caban et Patriche sont attirés par les environnements très fréquentés, pas seulement par les concerts mais par les gares et partout où leurs victimes peuvent être temporairement distraites.

“Nous conseillons aux gens de rester vigilants dans ces situations et de garder un œil sur leurs biens en tout temps, en s’assurant qu’ils sont en sécurité et, si possible, hors de vue.

“Nous utilisons diverses tactiques pour dissuader les gangs du crime organisé de cibler de tels événements et partager des informations avec d’autres agences au Royaume-Uni et à l’étranger dans le but d’appréhender les responsables.”

Caban a été condamné à quatre mois de prison alors Patriche a obtenu huit semaines. Les deux hommes ont plaidé coupable à des accusations de vol et ont été condamnés à payer une suramende compensatoire de 122 £.

Des spectateurs de Glasgow, Newcastle et Sheffield auraient également été victimes de vol à la tire au cours NŒUD COULANTtournée récente du Royaume-Uni.

