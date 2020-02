Deux musiciens ont généré toutes les mélodies possibles pour éviter les demandes de plagiat

Apparemment, il y a deux personnes qui en ont assez d’être poursuivies en justice par les musiciens parce que leurs chansons “se ressemblent”. Les musiciens et programmeurs Damien Riel et Noah Rubin se sont efforcés d’écrire toutes les mélodies MIDI possibles qui existent sur un disque dur, de breveter leur travail et de le publier afin d’éviter que des musiciens ne soient poursuivis en justice.

Combien de cas de poursuites judiciaires ou de vols clandestins de matériel ne savons-nous pas? Voilà celui de Stairway To Heaven par Led Zeppelin, Radiohead contre Lana del Rey et la chanson “Get Free” qui est très similaire à “Creep” et celle de Bruno Mars à Breakbot volant “Baby I’s Yours” pour faire “Treasure”. Mais Riel et Rubin en sont déjà fatigués et Partant de bases mathématiques, ils estiment que cela ne vole que la liberté de création des artistes.

S’exprimant avec VICE sur la façon dont ils sont parvenus à faire de cela une réalité et approfondissant les croyances qui les ont amenés à le faire, Riehl a expliqué qu’ils ont déterminé de manière algorithmique chaque mélodie contenue dans une seule octave. Pour terminer le projet, Le couple a développé un algorithme qui a pu enregistrer chaque combo mélodique de 8 notes et 12 temps possibles. Riehl dit que l’algorithme fonctionne à une vitesse de 300 000 mélodies par seconde.

“Selon la loi sur le droit d’auteur, les chiffres sont des faits, et selon cette loi, les faits ont peu de droit d’auteur, presque pas de droit d’auteur ou pas de droit d’auteur”, a expliqué Riehl dans le discours. “Donc, peut-être que si ces chiffres existent depuis la nuit des temps et que nous les supprimons, peut-être que les mélodies ne sont que des mathématiques, que ce ne sont que des faits, qu’elles ne sont pas protégées par le droit d’auteur.”.

À l’heure actuelle, toutes les mélodies, ainsi que le code de l’algorithme, sont accessibles via Githhub, et les données sont dans les archives Internet. Le fait que votre projet ait la légalité devant les tribunaux est une question de temps. Mais ils ont un cas armé et assez intéressant.