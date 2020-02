Deux scalpers de billets britanniques qui ont fait 9 millions de dollars condamnés pour fraude

Deux scalpers de billets britanniques – Peter Hunter et David Smith – ont été reconnus coupables de fraude.

Les deux hommes ont utilisé plusieurs identités et robots pour acheter pour plus de 4 millions de livres sterling (5,2 millions de dollars) de billets pour de nombreux concerts. Le duo a échangé des billets pour les événements Ed Sheeran, Coldplay, Liam Gallagher et Taylor Swift, parmi ceux ciblés. Plus de 750 billets Sheeran se sont retrouvés sur les sites de billetterie secondaires de ce seul duo.

La paire a ensuite vendu les billets sur des sites de billetterie secondaires pour 10,8 millions de livres sterling (14,1 millions de dollars), selon des documents judiciaires.

Les procureurs décrivent le duo comme «des fraudeurs malhonnêtes» avec seulement la cupidité comme motivation. Les deux sont coupables de commerce frauduleux et de possession d’un article pour fraude, selon les jurés. Les deux scalpers de billets britanniques ont été exposés après que The Guardian ait plongé profondément dans le marché secondaire de la billetterie.

Deux sites que le duo utilisait pour déplacer les tickets – GetMeIn et Seatwave – ont depuis fermé. StubHub et Viagogo sont toujours en ligne, malgré les multiples plaintes des consommateurs et les poursuites. Une fusion entre les deux fait désormais également l’objet d’un examen réglementaire.

Les scalpers de billets utilisent plusieurs identités, logiciels et cartes de crédit pour colporter leurs marchandises. Ils utilisent des robots pour récupérer autant de sièges premium que possible, ce qui rend plus difficile pour les vrais fans de les obtenir.

Ces scalpers de billets britanniques ont utilisé 100 noms différents et 88 adresses postales distinctes pour éviter la détection. Ils se sont également livrés à la vente spéculative ou à l’inscription de billets à vendre qu’ils ne possèdent pas.

«Le verdict d’aujourd’hui met en lumière le monde trouble de la billetterie secondaire et la dépendance de sites Web tels que Viagogo et StubHub à l’égard des revendeurs de billets commerciaux à grande échelle», a déclaré Adam Webb, directeur de campagne de FanFair Alliance.

«Nous pensons fortement que Peter Hunter et David Smith ne sont pas exceptionnels. D’autres fournisseurs de ces sites peuvent également acheter des billets par des moyens illégaux – sans poser de questions », a ajouté Webb.

Ticketmaster a fait l’objet de critiques sévères après que les journalistes ont trouvé des représentants facilitant le scalping sur leurs propres plateformes. Une vidéo filmée en secret par le Toronto Star révèle comment Ticketmaster travaille avec les scalpers. La revente de billets à des prix plus élevés sur une plateforme officielle permet au géant de la billetterie de doubler.