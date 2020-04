Deuxième acte de Genesis: Et puis il y en avait trois

Nous sommes en 1978 et Peter Gabriel était parti depuis un moment, en 1977, le guitariste Steve Hackett a quitté Genèse… Et puis il y en avait trois – ce qui est devenu le titre du neuvième album studio du groupe.

Et ce fut un triomphe, avec tellement de leurs sensibilités prog intactes mais avec des chansons qui ont de grands crochets et une musicalité apparemment non moins brillante qu’auparavant.

Le titre de l’album provient d’un vers de la rime pour enfants «Ten Little Indians»

Cinq petits garçons indiens qui entrent en justice,

L’un est entré à la chancellerie, puis il y en avait quatre.

Quatre petits garçons indiens sortant en mer;

Un hareng rouge en a avalé un, puis il y en a eu trois.

La coda de clôture de «Down and Out» est une sublime Genesis et annonce ce qui doit venir de cet album qui conserve certaines des structures les plus influencées de façon classique des chansons précédentes et les remplace par une structure de couplet / bridge / chorus plus standard. Ce morceau d’ouverture est un effort de composition de chansons de Tony Banks, Mike Rutherford et Phil Collins, tout comme ‘Ballad of Big’ et ‘Follow You, Follow Me’.

Alors que les deux premières chansons sont légèrement plus complexes dans leur structure, “ Follow You, Follow Me ” est plus simple et est devenu le premier single de l’album qui a fait le US Hot 100 le 22 avril 1978 et a grimpé juste en dehors du top 20 (dans le Au Royaume-Uni, il a fait du No.7 le premier top 10 du groupe). C’est une chanson vraiment accrocheuse, qui est un compliment au cas où quelqu’un se poserait la question, et a ouvert la voie à la Genesis plus conviviale qui a suivi.

Le single à succès a aidé l’album à se classer n ° 14 sur le palmarès américain et au Royaume-Uni, il est arrivé au n ° 3, un exploit qui avait été réalisé par Vendre l’Angleterre à la livre et Trick of The Tail.

Il y a quelques numéros magnifiquement délicats sur l’album, l’ouverture de «Snowbound» de Mike Rutherford par exemple, mais cela se construit sur un refrain qui rappelle les grands compositeurs romantiques. C’est le jumeau musical de la deuxième composition solo de Mike sur l’album «Deep In The Motherlode».

“Deep In The Motherlode” avec “Burning Rope”, “Say It’s Alright Joe”, “The Lady Lies” et “Follow You, Follow Me” ont tous été joués en direct sur la tournée du groupe pour soutenir l’album. Une tournée qui a débuté en mars en Amérique du Nord, a visité l’Europe en mai et juin, y compris leur performance impressionnante au Festival de Knebworth puis est retourné aux États-Unis pour tout le mois de juillet.

Les crédits d’écriture en solo de Tony Banks sur l’album sont les puissants, “ Undertow ”, le séduisant, “ Burning Rope ” (certains Collins stellaires jouant sur ce sujet), “ Many Too Many ”, l’une des meilleures ballades du groupe et ce qui est pour beaucoup le titre phare de l’album, «The Lady Lies». Ce dernier morceau a un excellent refrain qui est tout ce qui a rendu Genesis si populaire. ‘Many Too Many’ est un single à succès mineur en Grande-Bretagne et c’est aussi la dernière fois que le groupe utilise un mellotron sur un enregistrement.

“Scenes from a Night’s Dream” est basé sur les aventures du personnage de bande dessinée Little Nemo, et est la première chanson de Genesis sur laquelle Phil Collins est seul responsable des paroles.

Alors, de quoi ne pas aimer… Et puis il y en avait trois? Eh bien, rien en fait. «Restraint» est un mot qui a été utilisé pour décrire cet album, mais nous dirions qu’il y a beaucoup moins de retenue dans l’écriture de la chanson… et dans le jeu. C’est Genesis qui s’amuse et pose plus de quelques marqueurs pour ce qui allait arriver.

