Devin Townsend dit qu’il est «libérateur» de jouer sans pistes d’accompagnement

Alex Haber de Heavy New York a récemment interviewé un musicien / producteur canadien Devin Townsend avant son concert du 29 février à Varsovie à Brooklyn, New York. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Pour savoir si chaque album studio qu’il sort est représentatif de l’endroit où il se trouve actuellement en tant qu’artiste:

Devin: “Je pense que oui. Oui. Je pense que ce qui a été intéressant, c’est que mon travail est classé dans des catégories parce qu’il doit être catégorisé, je suppose, mais ce qui finit par se produire finalement est appelé un certain type de genre , comme “prog metal” ou “thrash” ou autre. Mais je ne fais que réagir pour essayer de comprendre comment être un humain plus fonctionnel. [Laughs] En essayant simplement de réagir au processus d’être moi-même, cela me donne juste… Je ne sais pas peut-être que la musique était un moyen pratique pour moi de m’exprimer comme un enfant qui ne se trouvait pas ouvertement expressif. Alors, oui, c’est ma réponse. [Laughs]”

Là où il trouve l’inspiration:

Devin: “Je le préfère quand il y a un bon environnement. Étant né et élevé à Vancouver, une grande partie de mon processus est, je pense, directement lié à la nature ou au temps en particulier, la pluie et les montagnes et ce que vous avez. Il y a ce dramatisme qui vient avec cela impliquait toujours un type de taille. Quelques fois que j’ai essayé de vivre à Los Angeles, tout ce qui sort de moi n’est pas quelque chose que je me sens particulièrement capable de comprendre, je suppose. Je pense que oui, mais là encore, parfois l’inspiration vous frappe au milieu de la nuit. Je vais juste fredonner une mélodie dans mon téléphone et me l’envoyer dans les quatre heures du matin. Réveillez-vous avec un message texte de moi-même avec juste un tas de marmonnements Mais je pense qu’en tant qu’artistes, vous n’êtes que des antennes pour le son et certaines combinaisons d’événements et certaines combinaisons de personnalités et de circonstances résonnent de manière à ce que je pense que vous êtes en mesure de choisir des mélodies. Où que ce soit, je suis heureux de le prendre. “

Pour savoir si son état d’esprit change pour chaque projet, il travaille sur:

Devin: “L’esthétique de chaque environnement et de chaque circonstance est très différente mais cela a aussi beaucoup à voir avec l’âge auquel je suis. La personne à 25 ans est très différente de la personne à 48 ans. Le processus par opposition à cette déclaration a presque été identique depuis le début. Je suppose que la façon de le décrire comme un enfant, dans ma famille, nous n’étions pas activement encouragés à nous exprimer émotionnellement. Pourtant, il était presque considéré comme grossier dans un sens, Pourtant, la musique était quelque chose que nous pouvions échapper. C’était comme une faille. Être quelqu’un qui est câblé pour être très sensible, je suppose, à mon environnement et juste en général, émotionnel, c’est devenu une avenue sur laquelle j’ai tout câblé. À la fin de mon voyage, c’était comme si tout pouvait simplement sortir de cette façon. Je le constate depuis le début, depuis STRAPPING [[YOUNG LAD], PUNKY BRÜSTER, tout cela, le processus est le même, mais l’esthétique est différente. “

S’il y a une énergie différente pour lui quand il s’agit de jouer en live et d’enregistrer en studio:

Devin: “C’est un art séparé, bien sûr. Cependant, ce spectacle particulier que vous êtes sur le point de voir est nouveau pour moi. Typiquement, ce que j’ai fait dans le passé, c’est parce que je suis tellement perfectionniste avec mon travail, je efforcez-vous pour ce live, mais plus je vieillis, plus je suis conscient de l’imperfection que je suis en tant qu’artiste, en tant que chanteur, en tant qu’interprète. J’essaie d’embrasser cela sur cette piste. Il n’y a pas de véritables setlists. Il n’y a pas de production. Il n’y a pas de murs vidéo. Il n’y a pas de concepteur d’éclairage. Il n’y a rien. Il y a juste des musiciens très compétents et une multitude de chansons que je choisis une fois que je suis là-haut. Il y a beaucoup d’improvisation qui va de pair avec Cela aussi, cela va de pair avec le processus, car en me laissant sans filet de sécurité me permet de reconnaître psychologiquement que je suis capable de gérer ça. Je pense que mon insécurité dans le passé a tendance à pour dicter certains processus psychologiques: “Vous êtes incapable de cela. Vous ne pouvez pas le faire. Il n’y a pas de wa possible et tu pourras répondre à cette occasion. Me mettre de force dans une situation qui n’a pas de filet de sécurité a donné des résultats vraiment intéressants et c’est ce que vous allez voir ce soir. “

Sur la question de savoir si la «sécurité» peut être un ennemi en termes de créativité:

Devin: “Spécifiquement de nos jours où les concerts sont censés être et perçus comme étant, d’après ce que je peux dire, beaucoup sur le spectacle. Tout est sur des morceaux d’accompagnement; tout est de cliquer sur des morceaux; tout a la chorégraphie. Autant que j’aime ça et autant que j’ai essayé de le faire dans le passé dans une certaine mesure, c’est vraiment libérateur pour moi de ne pas avoir à le faire cette fois. Cela devient des êtres humains qui jouent de la musique. Je pense que c’est vraiment important. “

Townsendle dernier album solo de “Empath”, a été publié en mars 2019 via InsideOut Music. Joindre Devin sur cet album est Frank Zappa anciens Mike Keneally en tant que directeur musical, ainsi que Morgan Ågren (MATS ET MORGAN, FRANK ZAPPA, FREDRIK THORDENDAL), Anup Sastry (MONUMENTS, PÉRIPHÉRIE), Samus Paulicelli (NAISSANCE DE DECREPIT, ABIGAIL WILLIAMS), Nathan Navarro, Elliot Desagnes, Steve Vai, Chad Kroeger, Anneke Van Giersbergen, Ché Aimee Dorval, Ryan Dhale et le Chœur de femmes Elektra.