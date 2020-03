Devin Townsend lance un «projet de quarantaine»

Chanteur, auteur-compositeur canadien Devin Townsend a lancé le “Projet de quarantaine” comme un moyen de remercier les fans pour leur soutien après qu’il a été récemment contraint de reporter les dates restantes de sa tournée nord-américaine. Townsend a pris un énorme coup financier pour la suppression des dates après plus d’un an de travail pour préparer le trek.

Devin a lancé une campagne GoFundMe lundi et a déjà amassé plus de 46 000 $ de son objectif de 50 000 $.

Plus tôt aujourd’hui, Townsend a publié une chanson intitulée “Quarantaine” via son Youtube et a publié la déclaration suivante expliquant sa mission pour le projet:

“Bonjour à tous, bienvenue dans la première tranche de mon «Projet de quarantaine».

«Je veux être en mesure de fournir un soulagement au cours de ces temps à venir de la manière dont je suis capable. Les gens m’ont soutenu dans mon temps de besoin avec le GoFundMe campagne, car nous avons perdu beaucoup de revenus en raison du cycle de tournée actuel et prévisible, et nous voulons nous assurer que je peux fournir quelque chose qui commence en quelque sorte à dire «merci». Dans la mesure de mes moyens, je fournirai autant de contenu que possible pendant cette période car c’est ce que je pense pouvoir offrir.

“Mon entreprise a beaucoup de personnes impliquées, et votre soutien nous a sauvés à bien des égards. Je sais que nous sommes tous touchés par cela et oui, je pourrais chercher un autre emploi pendant cette période comme tant d’autres devront le faire, mais Je pense que la meilleure chose que je puisse faire est de me concentrer sur mon travail et, espérons-le, de soulager ce que je fais le mieux. Je veux redonner autant que possible au cours des prochaines années et j’espère qu’une partie du travail Je peux gérer ici apportera un peu de réconfort en ces temps troublés à ceux qui aiment ce que je fais.

“Cette première chanson est juste une sorte mélancolique de chose appelée ‘Quarantaine’ pour entamer la procédure. L’idée est que cela peut être de nombreux styles différents, Tic streams, concerts, peut-être un podcast … J’ai été maintenu à flot par le public et je souhaite aider de toutes les manières possibles. (J’apprends juste à faire de la vidéo et j’essaierai de devenir plus compétent avec le temps). Je ferai tout ce que je peux pour aider de la manière dont je suis capable.

“En mon nom, Musique du Nord, HevyDevy Records, et toute l’équipe qui compose mon univers professionnel, merci d’avoir soutenu (sauvé) notre entreprise pendant cette crise. Nous réalisons le nombre de personnes qui souffrent et ne le prenons pas à la légère. Je pense que la meilleure façon de l’exprimer est de me rendre simplement au travail. Je m’assurerai de subvenir aux besoins des personnes qui ont fait un don en particulier.

“Je travaille sur beaucoup d’idées à fournir pendant cette période difficile. Je ne peux vraiment pas exprimer ma gratitude assez.

“Je vous remercie.”

Townsend a sorti son nouvel album acclamé “Empath” en mars 2019 et s’est lancé dans la “Empath – European Tour Vol. 1” novembre dernier.

Depuis la dissolution du PROJET DEVIN TOWNSEND, Devin a traqué des joueurs d’excellence pour former un nouveau groupe live, dont il a présenté la première incarnation via un message vidéo en septembre.

“Empath” vu Devin intégrant tous les styles qui composent ses intérêts actuels en un seul endroit.



