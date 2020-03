Devin Townsend reporte les spectacles restants de sa tournée nord-américaine sur les problèmes de coronavirus

Artiste canadien de musique lourde Devin Townsend a reporté les autres spectacles de sa tournée nord-américaine à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le trek a débuté le 27 février à Toronto et devait se terminer le 25 mars à San Francisco.

Plus tôt aujourd’hui, Devin a publié la déclaration suivante concernant les reports de concerts:

“C’est avec une immense déception que j’ai été mis en position d’annoncer le report des dates restantes sur ma «Empath Vol. 1 tournée nord-américaine ‘ en raison du virus Corona.

“Avec l’interdiction de voyager en vigueur depuis l’Europe et le chaos qui en a résulté pour les plans de voyage, ainsi que l’agitation sociale croissante, combinée au fait que la moitié de cet équipage est soit européenne soit britannique, cela nous a mis dans une Plusieurs des dates ont été annulées par l’État et j’en soupçonne beaucoup d’autres à venir.

“Ceci est un report, pas une annulation. Et votre soutien a été énorme jusqu’à présent. Le meilleur qu’il ait été en Amérique du Nord. Merci et immenses excuses à ceux qui l’attendaient avec impatience. Aussi, excuses à notre fantastique équipe et incroyable bande pour perte de revenu.

“Merci pour votre patience et désolé pour le court préavis. Cela est arrivé du jour au lendemain dans une rafale chaotique de nouvelles informations.

“Beaucoup d’amour, jusqu’à la prochaine fois Dev“

Il a ajouté via Twitter: “Le reste de la tournée est reporté. Nous l’avons appris à 3 heures du matin suite à l’interdiction de voyager entrée en vigueur hier. Je ne peux pas commencer à exprimer ma déception et je m’excuse surtout auprès de ceux qui ont voyagé.

“Il n’est pas responsable de tenir de grandes réunions de personnes dans ce climat actuel, peut-être pas pour vous et moi, mais surtout les ramifications de la diffusion à des personnes avec lesquelles nous pouvons interagir, qui sont plus âgées ou immunodéprimées.

“Ça a été une journée vraiment difficile. Personne n’a dormi depuis plus de 30 heures. On m’a demandé d’attendre avant d’annoncer pour que le communiqué puisse être clarifié avec les agents, les sociétés de location, les lieux, etc. Encore une fois, c’est un report, pas annulation

“Votre soutien a été si merveilleux sur cette course, je suis vraiment désolé.”

Townsend a sorti son nouvel album acclamé “Empath” en mars 2019 et s’est lancé dans la “Empath – European Tour Vol. 1” novembre dernier.

Depuis la dissolution du PROJET DEVIN TOWNSEND, Devin a traqué des joueurs d’excellence pour former un nouveau groupe live, dont il a présenté la première incarnation via un message vidéo en septembre.

“Empath” vu Devin intégrant tous les styles qui composent ses intérêts actuels en un seul endroit.



