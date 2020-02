La légende d’avant-garde Diamanda Galás réédite son premier album, Les Litanies de Satan. Galás a remasterisé l’album à partir des bandes analogiques originales avec l’ingénieur Heba Kadry. La nouvelle édition est disponible sur CD, LP et plates-formes numériques le 1er mai (via les propres opérations sonores intraveineuses de Galas). Revisitez l’album ci-dessous.

Parallèlement à la réédition, Diamanda Galás a bientôt une nouvelle musique. Selon un communiqué de presse, Galás sortira un nouveau morceau de piano solo de 21 minutes appelé Déformation en juillet.

Galás, dans le communiqué de presse, a décrit la déformation comme «une marche et la livraison de soldats mutilés et infectés dans des hôpitaux et des entrepôts industriels dans toute l’Allemagne pendant et après la Première Guerre mondiale». Elle a ajouté: «Dans les hôpitaux, les mutilés recevraient des opérations expérimentales et les personnes infectées seraient confinées pour protéger le bien-être mental et la santé physique des citoyens de l’État. »

Diamanda Galás a repris le contrôle de son catalogue l’année dernière et, par la suite, a mis sa musique sur des services de streaming. En 2017, elle sort l’album studio All the Way et le disque live At Saint Thomas the Apostle Harlem.

Lisez l’interview de Pitchfork «La musique qui a fait Diamanda Galás».

.