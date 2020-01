Diamond Head: ‘Suis-je mal?’ Roman graphique à venir

Que ce soit METALLICAcouverture emblématique de TÊTE DE DIAMANTl’original révolutionnaire, “Suis-je mauvais?” est la chanson de heavy metal parfaite, un voyage passionnant de huit minutes dans un monde de violence, d’effusion de sang, de magie noire, de beauté et de vengeance.

“Suis-je mal? Le roman graphique” nous emmène profondément dans l’histoire de la chanson, de l’exécution ardente de la mère du jeune anti-héros, à travers sa folie, sa formation d’assassin sous le prince, sa connexion à la mystérieuse “douce et opportune putain”, et finalement, sa sanglante quête de vengeance.

Le scripteur et l’homme derrière l’idée est Jack Mangan, un headbanger de heavy metal de longue date, podcasteur, musicien, auteur et journaliste. Mangan a obtenu la permission de Brian Tatler et Sean Harris, membres fondateurs de TÊTE DE DIAMANT, pour créer une nouvelle interprétation graphique de leur chanson classique.

Rejoignez l’équipe pour visualiser ce voyage de narration qui a commencé il y a 40 ans à Stourbridge, en Angleterre, puis qui est passé de Lars Ulrichgarage des plus grandes scènes du monde. Comment notre anti-héros mène-t-il sa revanche? Qui sont les vingt-sept qui ont tué sa mère? Était-elle vraiment une sorcière? Retrouvez la signification des “corps sur la glace” et de la “pute douce et opportune” dans les pages du “Suis-je mal? Roman graphique”.

Pour plus d’informations, accédez à cet emplacement.

METALLICA enregistré “Suis-je mauvais” comme une face B à son 1984 “Mort terrifiante” single et à nouveau inclus sur l’album multi-platine 1998 du groupe “Garage Inc.” METALLICA enregistrerait trois autres TÊTE DE DIAMANT Chansons: “Sans espoir” (“Jours de garage”, 1987), “Le prince” (“Un” face B unique, 1989) et “C’est électrique” (“Garage Inc.” , 1998).

TÊTE DE DIAMANTdernier album de, “Le train de cercueil”, a été publié en mai 2019 via Musique de Silver Lining. L’album a été enregistré à Vigo Studios à Walsall, Circle Studios à Birmingham et Raw Sound Studio à Londres.

