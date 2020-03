Diana Ross: Célébrer le talent suprême de Motown

Aujourd’hui, Diana Ross a 75 ans. Mais beaucoup de gens ont 75 ans. Mais ce que beaucoup de gens ne font pas, ce sont des carrières de chant qui couvrent 60 de ces 75 ans. Mais ensuite, il s’agit de Diana Ross dont nous parlons – l’agitateur soul emblématique de Motown dont la voix de soprano soyeuse nous a donné une pléthore de succès fracassants et de joyaux sous-estimés.

Diana a commencé sa carrière de chanteuse dans The Primettes, qui a enregistré un single, Tears Of Sorrow / Heavy Pretty de doo-wop, sur Lupin Records en 1960, avec Diana au chant. On ne sait toujours pas si le single est sorti en 1960, ou s’il a été mis de côté jusqu’à quelques années plus tard lorsque The Primettes – maintenant enregistré pour Motown en tant que The Supremes – avaient un succès graphique. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas un succès commercial.

Définition de Motown

Un échec commercial affligerait les premières années des Supremes, avec des rumeurs suggérant qu’ils étaient connus en interne comme les “supremes sans coup sûr”, après que sept de leurs singles n’aient pas eu d’impact réel sur les charts. Mais quand la célébrité est arrivée, elle a été si épaisse et rapide. ‘Where Did Our Love Go’ est allé au n ° 1 aux États-Unis et a été suivi par 11 autres n ° 1 tout au long de leur carrière, dont ‘Baby Love’, ‘Stop! Au nom de l’amour »,« J’entends une symphonie »et« You Keep Me Hangin »On».

En 1967, The Supremes avait subi un remaniement et un changement de nom, avec Diana Ross sur les seules fonctions vocales principales et présentée comme leur vedette. Le dernier numéro 1 du groupe serait “ Someday we be together ” de 1969, bien que la chanson soit sans doute la première sortie solo de Diana Ross, car aucun de ses confrères Supremes, Mary Wilson et Cindy Birdsong, n’est apparu sur le côté A. , n’enregistrant que des voix pour la face B, “It’s My Sunny Boy”.

Tous ces succès sont venus pour définir Motown, mais presque aussi légendaire que le son Motown est l’image Motown, et personne ne l’a mieux présenté que Diana Ross & The Supremes. Fondateur de Motown, Berry Gordy, était soucieux de veiller à ce que ses artistes regardent la partie, que ils plairaient au public noir et blanc et se démarquer comme actes de classe.

Tout incarner

Les artistes de Motown ont tous fréquenté une école de finition, où l’instructrice exigeante Maxine Powell leur a enseigné l’étiquette et le comportement. Cela s’étendait aux vêtements que les artistes portaient – et aucun groupe ne correspondait au glamour de Diana Ross & The Supremes; ils avaient des robes à gogo, en paillettes de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Bleu azur chatoyant, argent disco-ball, rose framboise riche – vous l’appelez, ils le portaient. Leurs garde-robes regorgeaient de richesses: des robes étagées roses et mousseuses; costumes parfaitement adaptés aux couleurs primaires Crayola; robes à colonnes en organza vert avec fentes sur les cuisses et ornements en cristal. C’était loin des premiers jours de leur carrière où Diana aimait faire ses propres vêtements ainsi que ceux des spectacles du groupe. Même lorsque les temps ont changé et que le glamour absolu semblait excessif, Ross et The Supremes étaient toujours habillés pour faire bonne impression – par exemple, le sweat-shirt jaune canari emblématique que Diana porte tout en se penchant à l’intérieur d’une porte en brique sur la couverture avant de Album Love Child de 1968.

En 1970, Diana avait entamé une carrière solo et publié deux albums qui montraient l’étendue de ses capacités en tant que star. Diana Ross a été produite par la légendaire équipe de mari et femme Ashford & Simpson, et mettait en vedette le single principal “ Reach Out And Touch (Somebody’s Hand) ”, ainsi qu’une paire de couvertures que Diana a fait siennes, y compris la magnifique ” Vous êtes tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir ” et “ Ain’t No Mountain High Enough ”, ce qui s’est avéré un hit n ° 1 du Billboard Hot 100. La couverture de l’album montrait Diana aux cheveux coupés et portant un simple T-shirt et un short en jean. Par son deuxième album, Everything Is Everything, sorti à la fin de cette année, Diana apparaît sur la couverture avant ruisselant de diamants. Le contraste peut suggérer que Diana et Motown n’étaient pas sûres de la meilleure façon de lancer sa carrière solo – devrait-elle être la chanteuse soul décontractée accessible représentée sur Diana Ross ou la diva très glamour de “ Everything Is Everything? ” – et reste évident à ce jour – est que Diana pourrait, en fait, incarner tout cela.

Donner instinctivement de l’amour

Les années 70 et 80 le prouveraient mieux. En 1972, Diana a joué Billie Holiday dans le film Lady Sings The Blues, pour laquelle elle a reçu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice, une réalisation particulièrement exceptionnelle étant donné qu’il s’agissait de ses débuts à Hollywood. L’album de la bande originale qui l’accompagne est également allé au n ° 1 américain. L’année 1973 était tout aussi occupée, avec la sortie de Diana Touch Me In The Morning, dont le titre était un single à succès. Elle a également commencé à assumer des responsabilités de production pour certaines des chansons.

En octobre de la même année, un album de duos a été publié mettant en vedette l’autre énorme star de la soul de Motown du jour, Marvin Gaye. Intitulé simplement Diana & Marvin, c’est un album magnifique qui permet à la fois de mettre en valeur leurs voix incroyables, tout en vous rappelant à quel point Diana pouvait partager des tâches de chant: elle ne faisait pas partie d’un groupe de filles extrêmement prospère pour rien. Les véritables vedettes sont les reprises de «(Stop, Look, Listen) To Your Heart» et «You Are Everything», rédigées par Thom Bell et Linda Creed, et enregistrées à l’origine par les stars de la soul de Philly The Stylistics. Le reste des années 70 a produit d’autres disques à succès, dont le délicat «Thème de l’acajou de 1975 (Savez-vous où vous allez)» et le magnifique numéro de disco «Love Hangover» (1976).

En 1980, la musique changeait, mais Diana était prête et sortirait son album le plus réussi à ce jour, Diana. Sorti à l’origine sans single, l’album s’est avéré si réussi que Motown a rapidement pressé des copies de «Upside Down», qui s’est hissé en haut des palmarès, rapidement suivi de «I’m Coming Out», une chanson qui est devenu un énorme hymne LGBT après sa sortie.

Définition du modèle

Que vous travailliez avec Chic, Michael Jackson ou Bee Gees, Diana a reconnu la valeur de l’enregistrement de matériel frais et intéressant dans les années 80. Sa capacité à adapter sa voix à une gamme de styles, qu’ils soient de deux minutes groupe de filles succès, d’énormes ballades soul avec des interludes vocaux, des numéros de disco à haute énergie ou même des standards de blues, ont non seulement mis en valeur l’incroyable polyvalence de Diana Ross en tant qu’interprète, mais ont également ouvert la voie à de futures chanteuses qui pourraient reconnaître la valeur de la flexibilité. Du chant dans un groupe vocal aux duos, aux bandes originales de films, aux rôles d’acteur et aux énormes concerts solo, la carrière de Diana Ross a créé un modèle robuste pour les futures stars, notamment Beyoncé.

Et comment une icône musicale fête-t-elle son 75e anniversaire? En se présentant aux Grammy Awards 2019 dans une énorme robe de bal rouge et en interprétant «Best Years Of My Life» suivi d’une interprétation du single qui a lancé sa carrière solo: «Reach Out And Touch (Somebody’s Hand)».

Ross le patron? Nous le pensons.

