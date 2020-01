Diana Ross et Lionel Richie confirmés pour le Festival de jazz de la mer du Nord 2020

Le NN 2020 North Sea Jazz Festival célébrera sa 45e édition lors de son retour au Ahoy Centre à Rotterdam du 10 au 12 juillet avec sans doute sa programmation la plus en vue à ce jour. La première vague d’artistes annoncée comprend une vaste gamme de chanteurs parmi les plus célèbres et les plus vénérés de tous les temps, notamment Diana Ross, Lionel Richie, Jill Scott, George Benson, Alicia Keys, John Legend, Michael Kiwanuka et Gregory Porter.

Le festival présentera à nouveau une sélection d’icônes des domaines du jazz et du blues, dont le pianiste de renommée mondiale Herbie Hancock, le bassiste israélien Avishai Cohen et son projet Big Vicious, et l’ensemble collaboratif de Shabaka Hutchings avec les meilleurs musiciens sud-africains Shabaka & The Ancestors , ainsi que le maestro du blues-rock, lauréat d’un Grammy, Joe Bonamassa, qui sera accompagné du Metropole Orkest.

À moins d’une heure en avion ou en train direct de Londres St Pancras, le North Sea Jazz Festival 2020 est facilement accessible depuis le Royaume-Uni et s’est bâti une réputation inégalée depuis sa création en 1976 comme l’un des événements les plus uniques et éclectiques du calendrier musical.

Après avoir accueilli des artistes de jazz comme Miles Davis et Ray Charles jusqu’à D’Angelo, Erykah Badu, Jamiroquai et Earth, Wind and Fire, le North Sea Jazz Festival est un événement légendaire qui ne ressemble à aucun autre et qui cette année présentera plus de 1000 musiciens dans plus de 150 représentations au cours de ses 3 jours.

Les billets pour les lève-tôt étant déjà épuisés, les billets d’une journée seront mis en vente le vendredi 1er février. Veuillez visiter le site de l’événement site officiel pour plus d’informations.

Le 2020 North Sea Jazz Festival comprend le programme d’événements suivant:

Jeudi 9 juillet: Grande soirée d’ouverture avec John Legend.

Vendredi 10 juillet: Archie Shepp – Hommage à John Coltrane, Branford Marsalis, Brittany Howard, Burna Boy, George Benson, Jazzmeia Horn, Jill Scott, Joe Bonamassa & Metropole Orkest, Jordan Rakei, Kurt Elling & Danilo Pérez, Kokoroko, Lionel Richie, Louis Cole Big Band, Mark Guiliana BEAT MUSIC, Mark Lettieri Group, Nérija, This Edition ft. Jeff Ballard, Jasper Høiby, Pablo Held, Verneri Pohjola, Julian Argüelles et bien d’autres.

Samedi 11 juillet: Archie Shepp – Hommage à John Coltrane, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Diana Ross, Dweezil Zappa, Eric Gales, Gustavo Santaolalla, Greg Ward’s Rogue Parade, Hiromi, Ibrahim Maalouf, James Carter Organ Trio, Little Simz, Marc Cohn & The Blind Boys of Alabama, Michael Kiwanuka, Mood Swing Quartet ft. Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride & Brian Blade, Nubya Garcia, Nona, Typhoon, Yola et bien d’autres.

Dimanche 12 juillet: Alicia Keys, Ari Lennox, Avishai Cohen Big Vicious, Baby Rose, Black Pumas, Gregory Porter, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola’s Band «Viento y Tiempo», Herbie Hancock, Joey Alexander Trio, John McLaughlin & The 4th Dimension, Kenny Barron & Dave Holland Trio ft. Johnathan Blake, Mudita, New Cool Collective, SFJAZZ Collective, Shabaka And The Ancestors, Stacey Kent, TaxiWars et bien d’autres.

