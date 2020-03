Diana Ross marque un autre tableau de danse n ° 1 avec ‘Love Hangover 2020’

Diana Ross a marqué son huitième numéro 1 sur le tableau des chansons du Dance Club Billboard, et quatrième consécutive. “Love Hangover 2020”, sur Motown / Capitol, devient le dernier remix de son catalogue stellaire à réaliser l’exploit, grimpant 2-1 sur le graphique daté du 28 mars, son huitième sur le sondage. Il remplace la «Thérapie» de Duke Dumont en haut.

«Love Hangover 2020» a été remixé par Eric Kupper – le DJ américain, producteur, arrangeur, écrivain et remixeur qui a connu un grand succès avec ses mélanges de travaux de Mme Ross ces dernières années – et Ralphi Rosario. Il suit un autre mix du morceau récemment promu par Frankie Knuckles.

Quel super cadeau d’anniversaire précoce !! pic.twitter.com/FmhYJAcmz5

– Mme Ross (@DianaRoss) 26 mars 2020

Mme Ross en fait ainsi quatre n ° 1 sur le palmarès de la danse en un peu plus de deux ans. Elle a atteint le sommet avec «Ain’t No Mountain High Enough 2017» en janvier 2018, “Je viens / à l’envers 2018” en août de la même année et «The Boss 2019» en avril 2019.

“Love Hangover”, écrit par Pam Sawyer et Marilyn McLeod et produit par Hal Davis, est sorti il ​​y a 44 ans cette semaine en mars 1976. Le morceau est devenu le deuxième single de l’album éponyme Motown de Ross de cette année, après “I Je pensais que cela prenait un peu de temps (mais aujourd’hui, je suis tombé amoureux) ‘avait atteint un sommet de la pop n ° 47, bien qu’il s’agissait d’un des cinq meilleurs tubes contemporains pour adultes.

Un pop, R&B et danse n ° 1 de 1976

Mais «Love Hangover» devait être la chanson qui a fait entrer la légende de Motown dans l’ère disco avec des résultats spectaculaires, atteignant le n ° 1 sur les palmarès pop, R&B et dance de Billboard. C’était également un top dix au Royaume-Uni.

L’original est sorti d’une introduction lente et sensuelle dans un groove optimiste irrésistible, avec Diana en train de rire à un moment donné. Le choix du matériau a surpris non seulement ses fans, mais l’artiste elle-même. Dans la biographie de J. Randy Taraborrelli Diana, elle est citée comme disant: “C’était une chose spontanée que nous avons capturée sur disque et si je devais revenir et le refaire, je ne pourrais pas. La musique était moi et j’étais la musique. Des choses sont sorties de ma bouche auxquelles je ne m’attendais même pas. “

