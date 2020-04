Diddy accueillera la mairie sur l’impact du coronavirus sur les Afro-Américains

REVOLT TV, la chaîne de télévision centrée sur le hip-hop de Sean «Diddy» Combs, est sur le point de diffuser un forum de discussion qui explorera et tentera d’expliquer l’impact disproportionné du nouveau coronavirus sur la communauté afro-américaine.

Surnommé L’État de l’Amérique noire et le Coronavirus, cet événement de deux heures mettra en vedette des apparitions du rappeur Meek Mill, du représentant américain Alexandria Ocasio-Cortez, du révérend Al Sharpton et de bien d’autres. Diddy animera le programme et les invités répondront aux questions soumises par les téléspectateurs.

Les individus intéressés peuvent attraper L’État de l’Amérique noire et le Coronavirus ce soir, à partir de 23 heures à l’est et de huit heures à l’ouest.

Les premières données suggèrent que les Afro-Américains connaissent un taux d’hospitalisation comparativement plus élevé à cause de COVID-19. Les Centers for Disease Control ont récemment publié des statistiques sur le premier mois de la pandémie (aux États-Unis); ces chiffres indiquaient que 33% des patients hospitalisés contre les coronavirus aux États-Unis étaient noirs, alors que les Afro-Américains représentaient environ 13% de la population américaine.

Les patients de race blanche représentaient 45% des patients hospitalisés pour des symptômes de nouveau coronavirus au cours de la même période (bien que la population comprenne environ 76% des résidents américains).

Tout aussi important, les Hispaniques, qui représentent près d’un cinquième des quelque 330 millions de résidents des États-Unis, ne représentaient que 8% du total des hospitalisations pour COVID-19 au cours des 30 premiers jours de la pandémie en Amérique.

Et de façon prévisible, compte tenu de ces chiffres d’hospitalisation, les données préliminaires suggèrent qu’une plus grande partie des Afro-Américains périssent du nouveau coronavirus. Cependant, ces statistiques sont incomplètes, car un nombre relativement restreint de villes et d’États publient des informations sur les infections et la mortalité fondées sur la race.

Les scientifiques et les professionnels de la santé s’efforcent de mieux comprendre pourquoi les symptômes du COVID-19 varient si radicalement d’une personne à l’autre; beaucoup croient que la réponse réside dans l’ADN.

Par exemple, le Premier ministre britannique Boris Johnson (qui est par ailleurs en bonne santé) a quitté l’unité de soins intensifs aujourd’hui, après avoir été admis à l’origine parce que ses symptômes de coronavirus étaient devenus graves. L’acteur Tom Hanks, pour sa part, a cherché un test de coronavirus à la suite de symptômes bénins (il a été testé positif et s’est depuis rétabli).

Et à l’autre bout du spectre, la star de The Office, Idris Elba, a reçu un test COVID-19 avant un nouveau projet de film et a été testée positive malgré l’absence de tout symptôme. Certes, certains sur les réseaux sociaux ont accusé le natif de Londres de truquer son diagnostic.

Les trois infections à COVID-19 citées étaient «réelles», et la gravité relative des symptômes de chaque victime témoigne de bien plus d’informations sur la maladie. De même, peu de médecins spéculent actuellement sur le fait qu’un traitement de ventilation généralisé pour les cas graves de coronavirus fait plus de mal que de bien.