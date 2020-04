Dimanche, partage leurs meilleurs records dans une série de vidéos sur le vol à l’étalage

Craft Recordings Presents: Shoplifting est une nouvelle série hebdomadaire sur YouTube, qui associe les plus grands noms de la musique à des albums vinyles classiques. Hébergé par le label de réédition acclamé, Craft Recordings – qui abrite des empreintes sacrées telles que Stax, Prestige, Fantasy, Riverside, Vanguard et Nitro – la série filme des groupes et des créateurs de goûts lors de leurs descentes dans les bacs de vinyle de Craft. Ils pourraient trouver un titre de jazz ou de rock fondateur de John Coltrane ou Creedence Clearwater Revival, ou un classique hip-hop ou punk plus récent de The Pharcyde ou Social Distortion. Les trois premiers épisodes ont été abandonnés ce week-end, mettant en vedette les rockers Taking Back Sunday, l’icône du jazz Chick Corea et le légendaire producteur de rock Scott Litt (Nirvana, R.E.M., Liz Phair) tandis que les futurs épisodes seront disponibles tous les samedis.

La“alt =” “/>

Reprendre dimanche ont été l’un des premiers groupes à être pris en flagrant délit par les caméras de Craft. Adam Lazzara, John Nolan, Shaun Cooper et Mark O’Connell se sont assis pour parcourir leur sélection variée de titres, y compris le LP de Social Distortion en 1998, Live At The Roxy, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats ‘2015 éponyme et REM’ s l’album le plus vendu de 1992, Automatic For The People.

Le guitariste John Nolan a également choisi les débuts éponymes de The Violent Femmes en 1983, déclarant: «On pourrait penser que ce sont les plus grands succès quand on regarde la tracklisting.» Le chanteur Adam Lazzara était le plus excité à propos de deux bandes sonores: Un Noël de Charlie Brown du Vince Guaraldi Trio et la bande originale d’Iron Giant, qu’il partageait était «Un de mes films préférés».

Chick Corea, multiple lauréat d’un Grammy, a également fait une apparition, qui vient de recevoir son 23e prix en janvier pour Antidote en 2019. L’icône du jazz et de la fusion a sélectionné une variété d’albums de John Coltrane, Yusef Lateef, The Bill Evans Trio et du Miles Davis Quintet, y compris leur session de 1958, Relaxin ’With The Miles Davis Quintet. «Toutes ces superbes pistes… étaient toutes les premières prises», a expliqué Corea. “Ils sont tous totalement classiques. Il incarne vraiment l’essence de la spontanéité du jazz. » Corea a également récupéré une copie de la percée d’Isaac Hayes en 1969, Hot Buttered Soul, rappelant avec émotion qu’il était devenu ami et avait même collaboré avec la légende de la fin de la soul.

Le producteur Scott Litt, quant à lui, a donné un aperçu technique de plusieurs enregistrements. Lors du premier album de The Pharcyde en 1992, Bizarre Ride, il a noté que le single «Passin’ Me By »,« était l’un des premiers disques avec le son de l’aiguille sur le groove ». Il a également partagé une anecdote amusante à propos de “Time of the Season”, au large de The Zombies “1968 LP, Odessey And Oracle. «Il y en a une partie que j’ai volée et je l’ai mise sur l’un des R.E.M. les disques que j’ai produits – je pense que c’était … peut-être sur Green … Il y a ce genre de chose avec un écho de pavot … et je l’ai volé “, a révélé Litt.

Les prochains épisodes mettront en vedette une variété de talents, dont le major Lazer’s Walshy Fire, Fran Healy de Travis, The Manhattan Transfer, The Zombies et Poncho Sanchez, Azar Lawrence, Butcher Brown, Richard Patrick de Filter et Dave Alvin de The Blasters et The Knitters et Maggie Koerner, parmi tant d’autres.

Pour regarder Craft Recordings Presents: Shoplifting, visitez YouTube.