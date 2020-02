Dimebag «voulait retourner» à Pantera dans les semaines précédant sa mort

Daryl “Bobby Tongs” Arnberger, qui était l’un des “Dimebag” Darrell Abbottamis les plus proches et un vidéaste officiel pour PANTERA et DAMAGEPLAN, a récemment accordé une interview de deux “Landry.audio” podcast dans lequel il est entré dans les détails PANTERAles débuts du glam, l’arrivée du chanteur Philip Anselmo, le changement du son du groupe, Anselmola toxicomanie, comment Philippec’est VERS LE BAS projet parallèle affecté PANTERA, PANTERAest la rupture, Dimebagla frustration progressive de DAMAGEPLAN, et Arnbergerla relation actuelle de l ‘avec les survivants PANTERA membres du groupe. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Parler de Darrellle désir de réforme PANTERA dans les mois qui ont précédé la mort prématurée du guitariste, Arnberger a dit: “Oh, oui. Il l’aurait fait. La dernière fois que je l’ai vu, c’était en novembre 2004. J’étais sur le point de repartir avec NŒUD COULANT ou[[MARILYN] MANSON, un des deux. Et je suis allé chez lui. Je lui parlais juste brièvement de tout. Il était, comme, ‘On va sortir et faire ça[[DAMAGEPLAN]tournée jusqu’en décembre, et je vous verrai pour Noël et tout. Après cela, nous allons avoir une nouvelle merde en cours. Et ça ne va pas être ça. Quoi qu’il en soit, nous allons rassembler ces gars et le faire correctement. … Il disait qu’il allait faire tout ce qu’il pouvait. Il avait à peu près fini avec ce qu’ils[[DAMAGEPLAN]faisaient à ce moment-là. Il voulait continuer et revenir à PANTERA. “

A demandé de quoi il s’agissait DAMAGEPLAN c’était irritant Dimebag peu de temps avant la dernière tournée du groupe, Arnberger répondit: “Il ne pensait pas que les autres gars étaient autant dedans. Il ne ressentait évidemment pas la magie autant que lui avec les deux autres gars”, se référant vraisemblablement à Anselmo et PANTERA bassiste Rex Brown.

Arnberger a également révélé qu’il n’a jamais lu marronmémoire de 2013, “Vérité officielle, 101 preuves: l’histoire intérieure de Pantera”.

“Un de mes amis… m’a dit que l’une des premières citations contenait quelque chose Vinnie être gros, et toute cette merde “, at-il dit.” Et puis il a parlé de merde Darrell dans le premier chapitre. Et c’est, comme, il n’y a aucun moyen que Rex peut parler de ces gars-là. C’est évidemment un tas de merde, et je ne l’ai pas lu. Je ne l’ai pas lu. Je ne veux pas le lire. Tout le monde m’en a assez dit. Au fil des ans, tout le monde m’a dit ce que c’était que des conneries – des gens qui étaient là et des gens qui savent. Et même Rex lui-même a dit qu’il ne devait pas en être ainsi. Il m’en parlait un peu. Mais je ne sais pas. Je ne l’ai pas lu. “

Arnberger a continué en disant qu’il a toujours une relation cordiale avec les deux Anselmo et marron.

“[[Philippe a]a parcouru un long chemin depuis[lafinde[theendofPANTERA]”, at-il dit.” Je l’ai vu un tas depuis Darrell mort et depuis Vinnie décédés. Je l’ai vu une fois depuis Vinnie est mort, en fait. Mais de toute façon, il a parcouru un long chemin. Il ne prend pas de drogue. Il a exprimé ses excuses et tout à tout le monde. je sais Vinnie ne lui pardonnerait jamais. Darrell, Je ne suis pas si sûr – Darrell pourrait avoir. Mais je ne suis pas du genre à garder de la rancune, car il n’y a aucune raison pour moi de m’en vouloir Phil ou Rex ou n’importe qui. Je veux dire, il y a un [lot] de raisons, mais je choisis de ne pas le faire. “

Il y a trois ans, Dimebagest la petite amie de longue date Rita Haney dit au “Talk Toomey” podcast qu’un PANTERA retrouvailles “certainement” aurait eu lieu si Dimebag pas été pris de nous.

“[[Darrell]avait déjà fait l’effort de téléphoner avec Rex le jour de son anniversaire, le 20 août 2004, et avait prévu de lui parler à nouveau “, a-t-elle dit.” Alors, oui, certainement. Parce que je sais comment, dans son cœur, il était PANTERA – il le serait toujours. Peu importe comment on l’appelait – DAMAGEPLAN ou quoi – c’était toujours ce qu’il y avait en lui. Et je sais ce qu’il ressentait à son retour à la maison. Il sentait qu’il avait quelque chose à prouver. Il ne voulait pas faire ces choses avec[[DAMAGEPLAN chanteur] Pat Lachman. Tapoter avait déjà causé des problèmes et il y avait des problèmes. J’ai plusieurs messages vocaux de[[Darrell]que j’ai encore des choses qu’il a quitté et me parlait des choses Tapoter faisait là-bas. Et il était, genre: ‘Mec, je ne veux pas travailler avec ce mec. Je veux le virer. Je ne veux simplement pas que les gens pensent que nous sommes difficiles à travailler. Je veux dire, c’est juste ce qu’il ressentait. Donc, oui, je crois vraiment que[[PANTERA]serait debout sur scène ensemble [again]. “

Jusqu’à son décès en juin 2018, Vinnie est resté en termes non parlants avec Anselmo, que le batteur a indirectement blâmé pour Dimebagest la mort.

Vinnie et Dimebag cofondé PANTERA. Quand PANTERA rompu en 2003, ils ont formé DAMAGEPLAN. Le 8 décembre 2004, lors d’une représentation avec DAMAGEPLAN à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène en difficulté qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.