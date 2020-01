Dino Cazares de Fear Factory: «Nous avons toujours parlé de concepts futuristes de base qui se sont avérés être vrais»

Alex Haber de Heavy New York a réalisé une interview avec le guitariste Dino Cazares de métallurgistes industriels vétérans USINE DE LA PEUR à cette année NAMM spectacle à Anaheim, Californie. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur ses plans 2020:

Dino: “Absolument ASESINO [his grindcore side project]. Nous travaillons sur un nouveau record. Nous en avons déjà beaucoup écrit. Nous allons le mettre nous-mêmes. Nous devons juste le faire d’ici cet été. “

Sur l’inspiration de l’écriture de chansons:

Dino: “Cela vient de nulle part. Parfois, cela peut être en regardant un film, parfois en s’asseyant sur le canapé, en inventant un riff cool, un ‘riff de canapé’. Parfois, cela pourrait être de parler à quelqu’un et quelqu’un dit quelque chose de vraiment cool et je me dis, “Oh, merde.” Pour une raison quelconque, cela pourrait m’inspirer à écrire quelque chose. Cela vient de partout. “

Sur l’évolution de USINE DE LA PEURle son:

Dino: “Nous avons certainement essayé d’expérimenter notre son. Si vous regardez «Demanufacture»il fait beaucoup plus froid – [it] avait une production de tueur, élégante et froide. Tandis que ‘Obsolète’, nous voulions que ce soit plus groovy, plus organique. Nous avons donc toujours essayé d’adopter des approches différentes pour chaque disque. “

Si USINE DE LA PEURLes paroles de ‘s tentent d’être informatives ou sont sujettes à interprétation:

Dino: “Les deux. Certains c’est comme vous voulez l’interpréter. Certains sont très spécifiques. De toute évidence, USINE DE LA PEUR est un groupe qui a toujours chanté sur la technologie futuriste et sur la façon dont la technologie va devenir une partie de notre vie quotidienne, ce qu’elle a. Nous avons toujours parlé de ces concepts futuristes qui se sont pratiquement réalisés. “

Si certains USINE DE LA PEURles paroles ont fini par prédire l’avenir:

Dino: “Nous lisions aussi beaucoup de livres, beaucoup de magazines, beaucoup de trucs en ligne. Un gars comme Ray Kurzweil. Nous l’avons beaucoup suivi, beaucoup écouté et beaucoup de ses idées futuristes. Lui prédisant l’avenir et c’est un peu comme d’où nous nous sommes inspirés, lyriquement. “

Dans une interview de novembre 2018, USINE DE LA PEUR chanteur Burton C. Bell a déclaré que le groupe avait terminé un nouvel album intitulé provisoirement “Monolithe”. Il a également dit que les “détails juridiques” devaient être réglés avant que le dossier puisse être publié. L’effort, qui devrait à nouveau être rendu disponible via Explosion nucléaire, marquera la première collection de musique nouvelle du groupe californien depuis 2015 “Genexus” LP.

USINE DE LA PEUR a été largement inactif depuis la fin d’une tournée américaine en 2016 au cours de laquelle il a interprété son deuxième album classique, “Demanufacture”, dans son intégralité.

Le groupe a fait l’objet de rumeurs de séparation en mai 2017 lorsque l’ancien bassiste devenu guitariste du groupe Christian Olde Wolbers a posté un éloge funéraire supprimé depuis FF sur son Instagram. Il a écrit “RIP Fear Factory” et a ajouté ce post avec le hashtag #GrownAssMenThatCantWorkOutShit.



