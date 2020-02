Diplo annule sa présentation au Carnaval brésilien pour un tournage

Entre musique et violence, malheureusement, il y a une relation que nous avons presque toujours vue dans les concerts. Il existe de nombreux exemples tels que ce qu’a vécu Eagles of Death Metal à Paris le 13 novembre 2015 lorsqu’un groupe terroriste est entré dans le Bataclán pour tuer 89 personnes; ou le tournage d’un festival de musique country à Las Vegas qui a fait 58 morts.

Maintenant et avec beaucoup de tristesse, c’était à Diplo de vivre quelque chose de similaire, au point qu’il a dû annuler le concert qu’il avait prévu. Il s’avère que le producteur Diplo et l’un des membres du major Lazer étaient au Brésil pour montrer ce qu’il a utilisé au milieu des célébrations du carnaval de Sao Paulo, l’un des événements les plus attendus du pays.

La La présentation de Diplo était prévue pour le 25 février et jouerait pour une foule immense qui organiserait une fête dans les rues. Cependant, cela ne s’est jamais produit car une fusillade a commencé.

Selon les médias locaux, les événements ont commencé après un différend entre deux membres du public après que l’un d’eux aurait tenté de voler une chaîne du cou de l’autre, tout cela pendant que Diplo était sur une scène en attendant d’attraper tous les Brésiliens avec son set.

Malgré cela, le concert de Diplo allait continuer, mais la pluie finit d’enterrer sa présentation. Le photographe brésilien Amauri Nehn –Qui était dans la foule pour prendre des photos du DJ avant le spectacle–, Il a raconté ce qui s’est passé ce jour-là:

«Quelqu’un a entendu un coup de feu et a averti les personnes qui étaient au sommet du trio de se baisser. Ensuite, j’ai pris des photos de l’agent de sécurité qui protégeait Diplo. Il y avait un garçon qui a été frappé à l’abdomen et une autre fille à la jambe. »

Bien sûr, Diplo ne pouvait pas rester silencieux dans cette situation, alors il a utilisé son compte Instagram pour dire –En portugais et en anglais– tout ce qui s’est passé cet après-midi au Brésil. Voici ce que Diplo a dit:

«Cela m’attriste de savoir que les gens ont fini par se blesser dans un moment de joie et de bonheur comme le Carnaval. Je viens au Brésil depuis 20 ans et c’est la première fois que je suis témoin d’une sorte de violence. Mais il ne faut pas laisser cela mettre fin à la liberté qu’apporte l’esprit du Carnaval. C’est un pays fort … Il est à l’épreuve des balles, peut-être même invincible …

C’est vraiment une bénédiction … Nous étions prêts 15 minutes plus tard à jouer pour tout le monde à Sao Paulo, nous nous sommes assurés que l’équipement médical était bon, mais c’est à ce moment que le tonnerre et la foudre ont commencé à tomber comme si le Brésil se mettait à pleurer pour ce que nous avions passé. ”