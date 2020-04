Dirac lève un financement de 6 millions de dollars et nomme un ancien Spotify Exex au conseil d’administration

La société suédoise de technologie sonore Dirac a levé 6 millions de dollars de financement, qui seront utilisés pour s’appuyer, entre autres, sur son système «audio intelligent» pour la vidéoconférence et son système propriétaire d’optimisation audio casque.

Les dirigeants de la société ont annoncé le jalon de la collecte de fonds dans un communiqué de presse, qui a été partagé avec Digital Music News. En outre, le communiqué a révélé que Dirac avait nommé l’ancien cadre de Spotify, Jonathan Forster, à son conseil d’administration. Forster a occupé un certain nombre de postes de direction chez Spotify, où il a travaillé pendant une décennie après avoir rejoint l’un des cinq premiers employés de l’entreprise.

La marque a signalé que son nouveau financement et sa nomination au conseil d’administration de haut niveau ont été précédés par la sortie de la «technologie révolutionnaire de casque Dirac» et d’une application mobile correspondante, qui accentueraient les «battements, tonalités et sons subtils» que les autres écouteurs ne parviennent pas à S’inscrire.

Comme prévu, Dirac a déclaré qu’il utilisera une partie du financement de 6 millions de dollars pour soutenir le développement de cette technologie et de cette application, en plus de renforcer sa «capacité globale à créer des solutions audio intelligentes».

Parlant du financement de son entreprise et de l’ajout de personnel remarquable, le PDG de Dirac, Mathias Johansson, a déclaré: «Avec cette nouvelle ronde de financement et l’ajout de Jonathan à notre conseil d’administration, nous sommes équipés du capital et de l’expertise pour réaliser notre produit à long terme et objectifs de développement du marché.

Pour sa part, le membre du conseil d’administration, Jonathan Forster, a déclaré: «La technologie de Dirac donne à chacune de ces personnes [new music streamers] la chance de profiter de l’expérience grâce à un meilleur son, quelle que soit la façon dont ils écoutent. Je suis ravi d’aider l’équipe à continuer de commercialiser cette technologie. »

Enfin, le communiqué de presse a noté que la technologie de raffinement audio de Dirac est utilisée par les smartphones, les PC, les plateformes de téléconférence numérique, les studios de musique, etc. Étant donné que des millions de personnes travaillent à domicile en raison de la pandémie de coronavirus et que de nombreuses écoles et collèges américains sont passés au Web, les avantages de la ressource pour les conférences téléphoniques sont probablement très demandés.

Inbox Kapital, Swedia Capital et DIG Investment font partie des marques qui ont fourni à Dirac son dernier financement. Bien que la société soit basée en Suède, elle possède une fois de plus des bureaux à Shenzhen, Pékin et Shanghai, ainsi qu’un centre de R&D à Copenhague.