Dire Straits, Knopfler, membres de la bande McCartney pour l’hommage à Alan Rogan

BluesClub, un groupe d’étoiles composé de joueurs respectés tels que Guy Fletcher, Robbie McIntosh, Danny Cummings et Peter Hope-Evans, organisera une collecte de fonds hommage demain (13) en l’honneur d’Alan Rogan. Leur compagnon de groupe et technicien de guitare de longue date de Pete Townshend (et auparavant, Ronnie Wood) est décédé d’un cancer en juillet 2019. Townshend et Wood ont signé et fait don d’articles aux enchères dans la nuit.

L’événement à guichets fermés aura lieu au Eel Pie Club de Londres au pub Cabbage Patch à Twickenham. Le club, fondé en 2000, s’inspire de l’histoire du blues de la région, notamment celle d’Eel Pie Island. Ce club a favorisé le talent d’une génération d’artistes britanniques dans les années 1960, notamment Rhythm & Blues All Stars de Cyril Davies, Hoochie Coochie Men de Long John Baldry, avec un jeune Rod Stewart, les Bluesbreakers de John Mayall (dont Eric Clapton), la Downliners Sect, les Tridents (avec Jeff Beck) et The Who.

La mort de Rogan, le fondateur et bassiste de BluesClub, a provoqué un hommage émouvant de Townshend, qui l’a appelé “mon technicien de guitare, ami, sauveur et bon copain”. BluesClub joue la musique de grands noms du blues américain tels que Leadbelly, Son House , Charley Patton, Slim Harpo, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker, Taj Mahal et Canned Heat. Le concert, le tirage au sort et la vente aux enchères de la soirée bénéficieront à Cancer Research UK, l’organisme de bienfaisance choisi de la famille d’Alan.

La formation comprendra Guy Fletcher, du groupe de Mark Knopfler et anciennement de Dire Straits, aux claviers et à la guitare en acier; William Topley, artiste solo et ancien chanteur de The Blessing au chant; Peter Hope-Evans de la fin des années 1960 et des hitmakers blues-rock-pop des années 70 Medicine Head, également collaborateur de Townshend, sur l’orgue à bouche et la harpe juive; un autre fidèle de Knopfler et Dire Straits, Danny Cummings, à la batterie; le vénérable guitariste Robbie McIntosh (Pretenders, Paul McCartney Band, John Mayer); et Sophie Lord à la basse.

Les chèques et les paiements par carte de crédit sont acceptés pour les articles mis aux enchères. Plus d’informations sur l’hommage et sur la façon de devenir membre du Eel Pie Club sont disponibles sur le site site web du lieu.