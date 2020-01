Dirk Verbeuren de Megadeth rend hommage à Sean Reinert: «Le monde a perdu une vraie légende et une belle âme»

Ancien TRAVAUX DE SOL et actuel MEGADETH le batteur Dirk Verbeuren a rendu hommage à Sean Reinert, disant que l’ex-DÉCÈS et CYNIQUE batteur “est la référence ultime en matière de créativité et de swing dans la batterie métal.”

Reinert a été trouvé insensible à son domicile de San Bernardino, en Californie, vendredi soir (24 janvier). Selon TMZ, il a été transporté à l’hôpital, mais après que les mesures de sauvetage se soient révélées inefficaces, il a été déclaré mort à son arrivée. Aucun jeu déloyal n’est suspecté pour le moment. Cependant, une cause officielle de décès est en attente d’une autopsie, qui n’a pas encore été réalisée.

Plus tôt dans la journée (dimanche 26 janvier), Verbeuren a écrit sur ses réseaux sociaux: “Le monde a perdu une véritable légende et une belle âme. Sean Reinertinnovant, dynamique et émouvant[[DÉCÈS‘s] ‘Humain’ et[[CYNIQUE‘s] ‘Concentrer’ complètement changé le jeu de la batterie en métal. Adolescent, je suis sorti et j’ai acheté ma première cymbale splash après avoir entendu Sean utilisez ses éclaboussures si magnifiquement. Personne n’a joué comme lui et pour beaucoup, y compris moi-même, Sean est la référence ultime en matière de créativité et de swing dans la batterie métal.

“En tant que personne, Sean était jovial, bon cœur, réfléchi et toujours prêt à faire une blague ou à raconter une histoire hilarante. Grâce à ses rires sincères pendant les nombreuses soirées jeux / films que ma femme et moi avons partagées avec lui et son mari À M, ou ses gros câlins quand il était temps de rentrer à la maison pour prendre soin de ses chats, SeanLa chaleureuse présence a rempli la pièce de la meilleure façon possible. C’est si difficile à comprendre qu’il est parti … Nous avons parlé il y a quelques semaines à peine et il avait l’air aussi heureux que jamais.

“Mon cœur va à À M aussi bien que Seanfamille, amis, camarades de groupe et fans. Tu nous manqueras tellement, Sean… Repose en paix, frère, et merci pour tout. “

Reinert était un membre fondateur du groupe de metal progressif pionnier CYNIQUE, avec guitariste / chanteur Paul Masvidalet il est resté dans le groupe jusqu’en septembre 2015.

En 1991, Reinert et Masvidal rejoint le légendaire groupe de Floride DÉCÈS pour enregistrer le “Humain” album. Après avoir tourné avec DÉCÈS, ils sont retournés à CYNIQUE.

Reinert joué ses derniers spectacles avec CYNIQUE en septembre 2015 au Japon.

Après sa sortie de CYNIQUE, Sean a été impliqué avec le groupe de rock progressif de Los Angeles DES ÊTRES PARFAITS.



Le monde a perdu une véritable légende et une belle âme. Le jeu novateur, dynamique et émouvant de Sean Reinert sur “Human” et “…

Publié par Dirk Verbeuren le dimanche 26 janvier 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).