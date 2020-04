Dirk Verbeuren établit un record sur la façon dont il a rejoint Megadeth

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de Doc Coyle(DIEU PARDONNE, MAUVAIS LOUPS) “The Ex Man” Podcast, MEGADETH le batteur Dirk Verbeuren a expliqué comment il avait rejoint le groupe il y a quatre ans. Antérieur à Poignard‘est l’ajout au groupe, puis-AGNEAU DE DIEU le batteur Chris Adler avait joué tous les tambours MEGADETHdernier album de, “Dystopie”, et avait tourné avec MEGADETH lorsqu’il n’est pas autrement occupé avec son groupe à plein temps.

A demandé s’il est vrai que Adler avait recommandé Verbeuren pour le MEGADETH concert, Poignard dit (entendre l’audio ci-dessous): “C’est une histoire compliquée.[[Chris]m’a contacté le premier à ce sujet – il m’en a envoyé un texto sans être précis – mais l’histoire officielle que c’était tout Chris Adler qui m’a recommandé au groupe, hein, ce n’est pas vraiment la vraie affaire. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet, car je ne veux pas vraiment jeter quelqu’un sous le bus ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, la connexion a été établie. Parce que quand quelqu’un aime Dave [[Mustaine, MEGADETH chef]cherche, que ce soit quelqu’un pour son équipe ou un nouveau musicien ou autre, il met un tas de palpeurs avec un tas de personnes différentes. Et je suppose que j’étais sur les listes de nombreuses personnes d’une manière ou d’une autre, et cela a convergé vers ce que j’ai reçu l’appel. Et au départ, je devais seulement remplacer Chris, qui était toujours dans le groupe à l’époque, mais cela s’est rapidement transformé en une offre de concert à temps plein, car il y avait des problèmes. Évidemment, Chris être en AGNEAU DE DIEU et MEGADETH en même temps était un problème, qui est très facile à comprendre. Parce qu’avoir deux groupes comme ça, même s’ils sont sur la même direction, ça va être vraiment difficile de faire en sorte que cela se produise. Et puis, bien sûr, quelqu’un comme Dave, et même[[MEGADETH bassiste] David Ellefson, les gars qui existent depuis le début des années 80, je ne sais pas si leur truc, c’est vraiment d’avoir un gars qui sera disponible à temps partiel. Je pense qu’ils se sentent en quelque sorte: “Oui, nous avons le droit d’avoir notre batteur à plein temps.” [Laughs] Cela a du sens. Voilà donc comment cela s’est produit. Un tas de gens ont fait des listes de personnes qui, selon eux, pourraient convenir au concert, et il s’est avéré que … je connaissais certaines personnes, comme Tony Laureano [[MEGADETH‘s]drum tech, est un ami de longue date, car SCARVE [[Poignardancien groupe]tourné avec NIL de nombreuses années auparavant, et nous sommes restés en contact. J’avais rencontré[courant[currentMEGADETH guitariste] Kiko [[Loureiro]avant, et il m’avait recommandé à plusieurs reprises, parce qu’il était un grand TRAVAUX DE SOL fan, c’est un grand TRAVAUX DE SOL fan, et il a toujours aimé ce que je faisais. Et il y avait aussi quelques autres personnes. Donc ça a un peu convergé vers, tout d’un coup, je suis en tournée avec TRAVAUX DE SOLet je reçois un appel Dave Mustaine veut me parler, qui était, comme, “Excusez-moi?” [Laughs]”

On lui a demandé s’il devait auditionner pour MEGADETH concert, Poignard a déclaré: “Je suppose que l’audition a eu lieu lorsque j’ai parlé à Dave au téléphone [laughs], qui était, comme, probablement sur un appel de cinq minutes – il m’a posé quelques questions. Et je pense qu’en gros, ils ont juste regardé des vidéos en ligne. Je sais qu’ils ont regardé cette vidéo que j’ai postée depuis le studio avec Devin [[Townsend], et quelques autres choses, et je pense qu’ils étaient juste, comme, “Ouais, sur la base de cela, ça ne devrait pas être un problème, en ce qui concerne la batterie.” “

Le batteur de 45 ans, né en Belgique et maintenant basé à Los Angeles, a poursuivi: “Je sais THÉÂTRE DU RÊVE [drummer] l’audition était la chose la plus connue avec les vidéos et tout ça, et c’était un concept cool parce que ça donnait aux fans une chose cool à regarder et tous ces incroyables batteurs, mais je pense que beaucoup de fois, ces groupes qui sont établis, tels que MEGADETH et des trucs, ils n’ont pas vraiment le temps ni l’énergie d’aller vraiment auditionner les gens. Ils travaillent simplement leurs contacts et quoi qu’il arrive, ils vont essayer.

“Être préparé était, bien sûr, primordial lorsque vous recevez un appel comme MEGADETH, qui est un groupe établi, un big band “, a-t-il ajouté.” C’est quelque chose où, même si vous allez faire un show avec eux, vous voulez que ce show soit absolument incroyable – vous voulez qu’ils soient tous heureux avec vous , et ne manquez pas cela du tout. J’ai donc eu environ 10 jours après être rentré du TRAVAUX DE SOL visite, donc, bien sûr, pendant ces 10 jours, j’ai mangé, respiré et dormi avec MEGADETHet tout ce que j’ai fait, c’est écouter ces chansons. Et j’ai fait mes charts, ce qui est une partie très importante de ma vie en tant que batteur de session – pouvoir tracer des chansons. Tout d’abord, les structures des chansons; puis bat et remplit et remplit de manière efficace où je peux simplement mettre une feuille devant moi, ou à côté de moi, ou autre chose, et l’avoir comme une feuille de triche au cas où j’ai une panne, ce qui peut se produire lorsque vous ‘apprends 18 chansons en 10 jours – vous pouvez avoir un moment où vous jouez avec les gars pour la première fois et vous vous dites:’ Oh mon Dieu! Dave Mustaine est juste devant moi. Quelle est la prochaine étape? Alors vous jetez simplement un œil à votre feuille. Donc être préparé était vraiment – tout ce que je faisais pendant toutes ces années jusque-là a vraiment payé quand j’ai fait ma seule et unique répétition avant mon premier spectacle avec MEGADETH. Je suis venu avec toutes mes feuilles de chansons, et David Ellefson m’a vu et il me dit: «Oh, bon travail. Tu es venu préparé. Cela m’a déjà donné un peu de confiance – il a remarqué que je faisais mes devoirs. Et puis la répétition bien, parce que nous n’avons même pas joué l’ensemble. Après huit chansons ou quelque chose, Dave était, comme, «D’accord, ça va. Vous êtes doué. Nous ferons le spectacle demain. [Laughs] Je me disais: «D’accord». [Laughs]”

Verbeuren avait joué avec TRAVAUX DE SOL depuis plus d’une décennie avant de rejoindre MEGADETH en remplacement de Adler, qui a appelé Poignard “Probablement [one of the] les trois meilleurs batteurs du monde. “

En entrevue avec le KATT Rock 100,5 FM station de radio, Mustaine décrit Poignard car “est l’un des gars les plus agréables et les plus faciles à vivre que j’aie jamais rencontrés de ma vie. Je m’approche de lui et il sourit, se penche en avant et me tape dans le dos. Il part [adopts thin accent], ‘Comment ça va, mon pote?’ Je pourrais dire: «Oh, mec…»… n’importe quoi. “Oh, d’accord, mon pote.” [He] me sourit et me tapote, parce que c’est juste un gars heureux. Je ne l’ai jamais, jamais, jamais vu ne sourire. ”