DIRKSCHNEIDER, le groupe allemand dirigé par l’ancien J’ACCEPTE chanteur Udo Dirkschneider, soutiendra HELLOWEEN sur la jambe européenne de la “United Alive World Tour Part II” Tournée 2020 à l’automne. le DIRKSCHNEIDER La partie de la randonnée débutera le 26 septembre à Zvolen, en Slovaquie et se terminera le 31 octobre à Göteborg, en Suède.

Des dates de tournée:



⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



26 septembre – SK – Zvolen, Ice Stadium



27 septembre – AT – Vienne, Gasometer



29 septembre – CH – Zurich, Samsung Hall



30 septembre – IT – Milano, Lorenzini District



02 octobre – DE – Stuttgart, Schleyer-Halle



04 octobre – Royaume-Uni – Manchester, Manchester Academy



05 octobre – Royaume-Uni – Londres, Brixton Academy



07 octobre – FR – Paris, Olympie



08 octobre – LU – Luxembourg, Rockhal



09 octobre – FR – Lyon, Le Transbordeur



11 octobre – ES – Barcelone, St.Jordi Club



12 octobre – ES – Madrid, WiZink Center



15 octobre – CZ – Prague, O2 Arena



16 octobre – DE – Bochum, Ruhrcongress



17 octobre – DE – Hambourg, Sporthalle



19 octobre – HU – Budapest, Papp Laszlo Sportarena



20 octobre – PL – Katowice, MCK



23 octobre – RU – Moscou, Adrénaline – Stade



25 octobre – RU – Saint-Pétersbourg, A2



27 octobre – EE – Tallin, Noblessneri Valukoda



29 octobre – FI – Helsinki, Black Box



31 octobre – SE – Göteborg, Partille Arena

Tu fais est prévu de jouer deux spectacles à cette année Wacken Open Air festival en août: le premier verra son groupe DIRKSCHNEIDER effectuer J’ACCEPTEalbum classique de 1985 “Coeur de métal” dans son intégralité pour célébrer le 35e anniversaire de la LP, tandis que le second appairera Tu faisle groupe principal de TU FAIS. avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes. TU FAIS. et les plus de 100 musiciens de Das Musikkorps der Bundeswehr précédemment fait équipe pour l’édition 2015 de Wacken puis pour un autre concert à Elspe en 2018.

En 2018, Tu fais dit à la Grèce Surdosage de roche qu’il ne ferait plus aucun J’ACCEPTE chansons en direct une fois qu’il a rempli ses obligations actuelles de tournée avec son DIRKSCHNEIDER projet. “J’ai fait maintenant DIRKSCHNEIDER chose pour près de trois cents spectacles – j’ai joué seulement J’ACCEPTE chansons “, at-il dit.” Si [the fans] veux en entendre J’ACCEPTE trucs classiques, que puis-je dire? Alors, allez à [see] J’ACCEPTE; ils sont toujours en tournée.

“Je dirais tant que J’ACCEPTE existe, je n’en joue pas J’ACCEPTE “expliqua-t-il.” S’ils se séparent et que je continue de tourner, c’est une possibilité de jouer J’ACCEPTE Chansons. Mais pour le moment, ils sont toujours en tournée et ils jouent aussi beaucoup de vieux J’ACCEPTE des trucs classiques, alors c’est parti. Je veux dire, j’ai maintenant 16 TU FAIS. albums et je pense que nous avons assez de chansons pour faire une setlist sans J’ACCEPTE Chansons.”

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).