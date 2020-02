Dirty Honey enregistre de nouvelles musiques au printemps

MIEL SALÉ, le groupe très en vogue qui donne aux Millennials et Gen Z ce pour quoi ils ont été affamés – du rock’n’roll à haute énergie, sexy, granuleux et sans vergogne AF – se rendra à Byron Bay, en Australie au début printemps pour enregistrer de la nouvelle musique avec le producteur Nick DiDia (RAGE CONTRE LA MACHINE, CONFITURE DE PERLES) qui a produit l’EP éponyme du groupe. Cette annonce est faite en tant que deuxième single du groupe, “Rolling 7’s”, fait son entrée dans le Top 10 d’Active Rock Radio au n ° 9, sur les traces de MIEL SALÉest le premier single de, “Quand je serai parti”, qui a fait l’histoire record de l’entreprise l’automne dernier quand il est passé au n ° 1 sur Panneau d’affichage‘s Mainstream Rock Chart, la première fois en 40 ans d’histoire que le single d’un groupe non signé est allé en haut de ce graphique.

Dans d’autres nouvelles, MIEL SALÉ a annoncé une série de nouvelles dates ajoutées à son “Rolling 7’s” Tournée aux États-Unis en 2020, ainsi que ses tout premiers concerts en Australie et au Japon. L’itinéraire comprend des émissions phares, des apparitions dans les principaux festivals de musique, y compris Temple Sonique, Rocklahoma, Télécharger festival de Tokyo, et le Festival de musique de Beale Street, ainsi que plusieurs grands festivals parrainés par des stations de radio rock.

MIEL SALÉ a joué aux foules SRO sur tous “Rolling 7’s” les dates des titres, et l’itinéraire 2020 confirmé et à venir du groupe sont listés ci-dessous. “Rolling 7’s Tour” Les forfaits VIP et les préventes de billets commencent ce jeudi 20 février à 10 h (heure locale), et la mise en vente publique commence le vendredi 21 février à 10 h (heure locale). Connectez-vous à www.dirtyhoney.com pour tous les détails de la billetterie et des packages VIP.

MIEL SALÉ – Marc LaBelle (voix), John Notto (guitare), Justin Smolian (basse) et Corey Coverstone (batterie) – a débuté 2020 avec une nomination au titre de meilleur nouvel artiste / alt pour le prochain 2020 iHeart Radio Music Awards, étant nommé sur Revolver‘s Fan Poll en tant que l’un des “5 groupes susceptibles de sortir en 2020”, reconnu en tant qu’artiste de diffusion internationale Mo. 1 de la radio rock canadienne pour 2019, et a accumulé plus de 16 millions de flux au total.

Des dates de tournée:

21 février – Nuemos – Seattle, WA



22 février – Polaris Hall – Portland, OR



25 février – Slim’s – San Francisco, Californie



28 février – El Rey Theatre – Los Angeles, CA



29 mars – Festival de téléchargement – Tokyo, Japon *



11 avril – Byron Bay Bluesfest – Byron Bay, Australie *



12 avril – Byron Bay Bluesfest – Byron Bay, Australie *



17 avril – WXTB 98 RockFest, Amalie Arena – Tampa, FL *



18 avril – Jour de la Terre WJRR B’Day, Central Florida Fairgrounds – Orlando, FL *



21 avril – The Masquerade / Purgatory – Atlanta, GA *



24 avril – WDHA Rocks the Rock, Prudential Center – Newark, NJ *



25 avril – WAAF Big Gig, DCU Center – Worcester, MA *



27 avril – Les Foufournes Elecriques – Montréal, QC *



28 avril – Lee’s Place – Toronto, ON *



29 avril – Salle de jeux – Buffalo, NY *



01 mai – FM 99 / Lunatic Luau, amphithéâtre de prêts à l’habitation pour anciens combattants United – Virginia Beach, VA



03 mai – Beale Street Music Festival – Memphis, TN *



15 mai – Sonic Temple – Columbus, OH



16 mai – MMR * Q @ BB & T – Camden, NJ



19 mai – Jergel’s Rhythm Grille – Warrendale, Pennsylvanie *



21 mai – 1194 Lounge – Memphis, TN



22 mai – Rocklahoma – Pryor, OK



24 mai – KEGL-FM BFD, Pavillon Dos Equis – Dallas, TX

* dates ajoutées

