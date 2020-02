Dirty Projectors Partager la nouvelle chanson «Overlord»: écouter

Dirty Projectors est de retour avec un nouveau single, «Overlord». Leur première chanson en deux ans présente leur guitariste et chanteuse Maia Friedman au chant. Selon un communiqué de presse, la nouvelle chanson a été décrite par le groupe comme “” Both Sides Now “de Joni Mitchell pour un monde Amazon Prime.” Regardez la vidéo ci-dessous.

La formation du groupe qui change de forme sur cette chanson comprend également Felicia Douglass, Kristin Slipp, Nat Baldwin, Mike Johnson et Mauro Refosco. Le dernier album complet de Dirty Projectors, Sing the Melody, était un album live enregistré en studio en 2018. Leur dernier album, Lamp Lit Prose, est sorti plus tôt cette année-là.

Lisez le profil de Pitchfork 2017 du leader de Dirty Projectors, David Longstreth, «Going Solo: Dirty Projectors», Dave Longstreth Steps Outside the Frame ».

