Disclosure est sur le point de sortir une nouvelle musique après presque cinq ans!

S’il y a un duo de musique électronique qui l’a rendu impeccable dès sa mise en lumière, c’est Disclosure. Changeant les formes et les styles préexistants de la deep house et du garage house, depuis 2013 avec leur premier album Settle, les frères Howard et Guy Lawrence sont arrivés pour captiver les anciens et les nouveaux amoureux du genre. Maintenant, avec d’excellentes nouvelles, Disclosure a déclaré qu’ils reviendraient “très bientôt” avec de la nouvelle musique et une tournée mondiale.

Dans une nouvelle déclaration aux médias, le duo a écrit qu’ils avaient “travaillé dur” en studio et qu’ils avaient déjà réservé “beaucoup de concerts à travers le monde”.. Sans être précis sur la nouvelle musique, il est probable que les frères Lawrence aient travaillé sur la suite de leur deuxième album, Caracal, sorti il ​​y a plus de quatre ans en septembre 2015.

Le message de divulgation complet dit: «Bonjour tout le monde… nous sommes de retour! Nous travaillons dur en studio depuis longtemps et nous avons de très bonnes nouvelles pour vous TRÈS bientôt… restez à l’écoute de tous nos réseaux sociaux pour suivre. De plus, cette année, nous allons jouer beaucoup de spectacles partout dans le monde et j’ai hâte de les revoir tous! »

Afin de ne pas nous laisser complètement vides, ils ont également partagé une playlist de ce qu’ils ont entendu récemment. “Nous avons créé une playlist sur Spotify:‘ Disclosure’s Record Bag ’, pour tous ceux qui veulent entrer dans nos têtes et écouter tout ce que nous faisons à la maison et en tournée. Écoutez-le et suivez-le pour des mises à jour hebdomadaires. »

Bien que l’attente d’un nouvel album ait été assez longue, les frères se sont récemment joints à Khalid pour collaborer sur leur single “Know Your Worth”. Toujours à l’été 2018, Disclosure a partagé plusieurs chansons en série: “Ultimatum”, “Moonlight”, “Love Can Be So Hard” et “Where Angels Fear To Tread”. Ces chansons se termineraient dans leur dernier EP Moonlight.