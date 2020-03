Disclosure présente la liste de lecture Spotify de Disclosure Record Bag

Les gourous de la musique électronique et l’équipe de production Disclosure, composée des frères Howard et Guy Lawrence, ont mis une nouvelle tournure sur leur liste de lecture Spotify, “ Disclosure’s Record Bag ”, qu’ils ont maintenant appelé “ Disclosure’s Record Bag aka Self-Isolation FM ” destiné aux personnes auto-isolement de la menace de coronavirus en cours.

Le duo a dit sur Twitter«Comme nous nous réunissons tous en ces temps difficiles et éprouvants, nous voulons être en mesure de rester en contact avec vous tous de la meilleure façon que nous savons… la musique. Nous mettrons à jour la liste de lecture @Spotify ‘Disclosure’s Record Bag’ tous les jours avec de la musique pour apaiser et soulager votre âme… “

La divulgation a précédemment déclaré au NME que la liste de lecture était «pour tous ceux qui veulent entrer dans nos têtes et écouter tout ce que nous faisons à la maison et en tournée. Vérifiez-le et appuyez sur le bouton de suivi pour les mises à jour hebdomadaires. “

Au moment où nous écrivons, la liste de lecture massive comprend une sélection de musique incroyablement éclectique, avec des morceaux comme ‘Music Box’ de The Cinematic Orchestra, ‘The Line’ de D’Angelo, ‘Harpsichord’ de Four Tet, ‘Love Is Stronger Than Pride’ de Sade. , “Valentine” de Jessie Ware, “Black Coffee” de Peggy Lee et “It’s A Shame” des Spinners, en plus de “It Might Be Time” de Tame Impala de la dernière version du groupe, The Slow Rush et ‘New Grass’ du chef-d’œuvre de Talk Talk en 1991, Risée.

Comme uDiscover Music l’avait signalé précédemment, Disclosure est revenu le mois dernier avec sa première nouvelle musique depuis 2018. Après avoir partagé le nouveau morceau ‘Ecstasy’, ils l’ont suivi avec ‘Tondo’ et ‘Expressing What Matters’. Reflétant les goûts divers des frères, ‘Tondo’ s’inspire de l’artiste camerounais de funk, jazz et disco Eko Roosevelt, ‘Tondoho Mba’, et la piste disco soulful, ‘Expressing What Matters’, échantillonne la chanson à succès de Boz Scaggs ‘Grammy award’, ‘ Lowdown ‘.

Mis à part un camée sur deux titres de Khalid – ‘Talk’ de 2019 et ‘Know Your Worth’ de 2020, ces trois chansons sont les premières que les frères ont sorties depuis leur EP 2018 Moonlight.

Écoutez le Record Record de Disclosure aka Self-Isolation FM ici.