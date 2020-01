Discovery Networks revient sur son plan d’abandonner les redevances de performance

Après des hurlements de protestation, Discovery a renoncé à son plan visant à éliminer les redevances de performance américaines pour les compositeurs.

Après avoir subi un contrecoup considérable de la part des groupes de défense des droits des compositeurs, Discovery, société mère de plusieurs chaînes de télévision de premier plan, a abandonné son projet de cesser de verser des redevances de performance américaines aux compositeurs.

Discovery a révélé un nouveau système de distribution de redevances – ou son absence – en décembre. Selon le plan, les redevances traditionnellement versées aux compositeurs dont les œuvres sont utilisées à la télévision auraient été supplantées par des paiements uniques.

C’est une décision entièrement légale en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, mais elle pourrait réduire considérablement les redevances des compositeurs. Les PRO, qui sont chargés d’administrer des redevances de performance complexes, sont également passés à l’action.

Les compositeurs auraient continué de percevoir des redevances étrangères, qui sont exponentiellement moins lucratives que les redevances américaines. Discovery a également précisé que ceux qui n’étaient pas d’accord avec l’accord verraient leurs œuvres supprimées des émissions et remplacées. Cet ultimatum a peut-être contribué à stimuler et à coordonner le mouvement d’opposition, qui a unifié et exercé une pression considérable sur les dirigeants de Discovery.

À la suite des critiques mentionnées et des négociations rapides, Discovery a mis de côté l’arrangement proposé.

Dans un communiqué, la Production Music Association (PMA), qui compte «670 éditeurs et compositeurs de musique» à son actif et a été impliquée dans les négociations, a reconnu que les chaînes de Discovery «continueront de fonctionner telles quelles selon le modèle traditionnel de droits d’exécution PRO».

Your Music, Your Future, une organisation de droits d’auteur, a également joué un rôle important pour convaincre Discovery de respecter les normes de redevance existantes. La «communauté croissante de plus de 11 445 compositeurs et créateurs» qui se décrit est soutenue par certains des plus grands compositeurs de l’industrie du divertissement, notamment Pinar Toprak (Captain Marvel) et Bear McCreary (The Walking Dead).

Discovery possède et exploite Discovery Channel, Animal Planet, Science Channel, TLC, Food Network, HGTV et Travel Channel, entre autres. Lorsqu’il a été annoncé que la société n’utiliserait pas le modèle traditionnel axé sur les droits, ses actions, négociées sous le symbole DISCA, sont passées de plus de 32 $ par action à moins de 30 $ par action.

Au moment de la rédaction du présent rapport, la chaîne de télévision n’avait pas commenté publiquement la question.