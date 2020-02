Disney annonce le film musical de Hamilton avec la distribution originale

Hamilton arrive sur grand écran. Les Walt Disney Studios publieront une adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès de Lin-Manuel Miranda le vendredi 15 octobre 2021. Le film mettra en vedette de nombreux membres de la distribution originale, y compris Miranda (reprenant son rôle principal en tant qu’Alexander Hamilton), Daveed Diggs ( Marquis de Lafayette / Thomas Jefferson), Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler) et Leslie Odom, Jr. (Aaron Burr).

Lin-Manuel Miranda, qui coproduit également le film de Hamilton, a déclaré dans un communiqué de presse:

Je suis tombé amoureux de la narration musicale en grandissant avec le légendaire

Collaborations de Howard Ashman-Alan Menken Disney – La petite sirène,

La belle et la bête, Aladdin.

Je suis tellement fier de ce que Tommy Kail a pu capturer dans ce

version filmée de Hamilton – une expérience théâtrale en direct qui se sent

tout aussi immédiat dans votre cinéma local. Nous sommes ravis de

s’associe à Disney pour amener la société originale de Broadway

Hamilton au plus large public possible.

Thomas Kail, qui a réalisé et coproduit le film, a ajouté:

Nous sommes ravis pour les fans de l’émission, et de nouveaux publics à travers le

monde, pour vivre ce que c’était sur scène – et dans le

public – quand nous avons tourné cela au Richard Rodgers Theatre à Broadway

en juin 2016. Nous voulions donner à tout le monde le même siège, ce qui est

ce que ce film peut apporter.

